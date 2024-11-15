Irwan Mussry Ulang Tahun ke-61 Tahun, Maia Estianty Bagikan Momen Mesra dengan Suami

Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh pengusaha tajir sekaligus suami dari Maia Estianty, Irwan Mussry. Pasalnya, tepat pada 15 November, dia berulang tahun yang ke-61 tahun.

Di momen ulang tahunnya itu, Maia mengunggah video yang berisi kebersamaan dengan sang suami. Momen mesra dan romantis Maia dan Irwan pun bikin netizen baper.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @maiaestiantyreal, Jumat (15/11/2024).

1. Maia beri ucapan ulang tahun untuk sang suami

Irwan Mussry Ulang Tahun ke-61 Tahun, Maia Estianty Bagikan Momen Mesra dengan Suami

Tepat hari ini, Irwan Mussry berulang tahun yang ke-61 tahun. Sebagai seorang istri, Maia Estianty tak lupa memberikan ucapan manis di Instagram pribadinya. Ia juga mengunggah foto-foto mesranya dengan sang suami.

"Selamat ulang tahun suami ku tercinta @irwanmussry , tanpamu duniaku terasa kurang berwarna, karena kamu mampu menghidupkan segala suasana dan menjadi sandaran ku saat aku sedang gelisah," tulis Maia dalam keterangan fotonya

2. Mendoakan sang suami

Irwan Mussry Ulang Tahun ke-61 Tahun, Maia Estianty Bagikan Momen Mesra dengan Suami

Dalam kesempatan itu, Maia juga mendoakan sang suami di hari ulang tahunnya. Ia berharap sang suami dipanjangkan umurnya, menjadi lelaki soleh, bahagia, setia, dan sehat selalu.

"Semoga selalu bernasib baik dan beruntung, diberkahi banyak rejeki, kasih sayang, limpahan berkat dan karunia dan perlindungan serta ampunan dari Allah swt… Aamiin. Selalu menjadi sinar yang mampu menerangi kegelapan….. dan aku selalu bangga bahwa kamu mudah menolong orang lain dengan all out… Love you sampai tak terhingga," katanya.

3. Unggah foto berdua

Irwan Mussry Ulang Tahun ke-61 Tahun, Maia Estianty Bagikan Momen Mesra dengan Suami

Maia Estianty membagikan foto dirinya dengan sang suami saat menghadiri sebuah acara. Keduanya kompak memakai busana batik. Maia tampil anggun dalam balutan dress batik dipadukan dengan shoulder bag dan high heels. Sementara Irwan memakai kemeja batik dipadukan dengan celana panjang hitam dan pantofel. Irwan nampak memberikan ekspresi wajah kaget ke arah Maia, seakan terhipnotis dengan kecantikan ibunda Al El Dul ini.