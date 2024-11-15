Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Miris! Bocah Perempuan Dianiaya Ibu Kandung Gegara Tak Hafal Alquran, Leher Dijerat Rantai Besi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |16:02 WIB
Miris! Bocah Perempuan Dianiaya Ibu Kandung Gegara Tak Hafal Alquran, Leher Dijerat Rantai Besi
Viral bocah dianiaya ibu kandung. (Foto: Ist/TikTok)
A
A
A

Baru-baru ini media sosial diramaikan dengan viralnya sebuah video yang memperlihatkan seorang bocah perempuan yang dianiaya ibu kandung, gara-gara tidak hafal surat pendek Alquran. Bocah perempuan itu berinisial AS asal Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau (Kepri). 

Berdasarkan video yang beredar di TikTok, terlihat bocah tersebut sedang duduk selonjoran dengan wajah yang memar seperti habis dipukuli. Bahkan parahnya lagi leher sang bocah dijerat dengan rantai besi, Sementara kaki diikat menggunakan tali rafia.

Korban kemudian diselamatkan oleh tetangganya sambil merekam video saat proses membuka rantai yang berada di leher sang anak.

Kanit reskrim Polsek Bengkong, Iptu Marihot Pakpahan mengatakan, korban dianiaya ibu kandungnya berinisial Z. Penganiayaan berawal saat pelaku menyuruh korban menghafal bacaan surat pendek Alquran. 

Lalu korban diam-diam memakai ponsel pelaku yang saat itu sedang tidur untuk mendengarkan ayat Alquran.  Saat sang ibu terbangun, ia mendapati ponselnya yang ditaro di atas lemari tidak anak. Namun sang anak tidak mengaku hingga berujung penganiayaan. 

"Pelaku lalu tanya ponselnya ke korban, tapi anaknya ini tidak mengaku. Pelaku kesal kemudian memukul korban menggunakan sapu dan menjerat leher korban dengan rantai lalu menggeboknya. Agar korban tidak kabur, pelaku juga mengikat kaki dan tangan korban menggunakan tali rafia," kata Pptu Marihot Pakpahan, Rabu (13/11/2024).

Untuk saat ini, korban AS masih ditampung di Unit Reskrim Polsek Bengkong. Korban mengaku enggan pulang ke rumah karena merasa trauma.

(Qur'anul Hidayat)

      
