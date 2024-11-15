10 Panggilan Sayang dalam Bahasa Arab yang Romantis

Panggilan sayang dalam bahasa Arab menarik diketahui. Dimulai dengan kata klasik, Habibi berarti "sayangku," atau "kekasihku." Habibi digunakan untuk menyapa seorang pria, sedangkan Habibti digunakan untuk menyapa wanita.

Istilah ini cocok di seluruh dunia berbahasa Arab dalam berbagai konteks, mulai dari teman dan keluarga platonis hingga kekasih yang paling dekat. Adapula ya qalbi istilah sayang ini berarti "hatiku." Asal usulnya terletak pada kata Arab untuk hati, qalb.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (15/11/2024), Okezone telah merangkum panggilan sayang dalam bahasa Arab, sebagai berikut.

Panggilan Sayang dalam Bahasa Arab

1. ya fo'aadi

Meski lebih tepat dalam konteksnya, ya fo'aadi adalah sinonim formal dari [q]albi, yang berarti "hatiku" dalam bahasa Arab. Meski kurang umum dalam bahasa sehari-hari dan sehari-hari, ini adalah istilah praktis untuk saat Anda berpikir untuk mengungkapkan cinta dalam puisi atau soneta Arab.

2. ya asal

Sama seperti padanannya dalam bahasa Inggris, istilah ini berarti "madu." Kecintaan terhadap segala sesuatu yang manis dan manis tampaknya melampaui semua batasan bahasa dan budaya.

3. ya Helo/Helwa

Paling populer digunakan sebagai istilah sayang di Levant, frasa ini secara kasar diterjemahkan menjadi "yang manis." Anda mungkin tahu tentang hidangan penutup Halva, atau Helwa, ramuan kental seperti fudge yang terbuat dari biji-bijian atau selai kacang yang dimaniskan, seperti tahini. Ini berasal dari akar kata yang sama.

4. ˁazizi / ˁazizati

Kata ini berarti "harta karunku." Sementara ˁAziz adalah nama laki-laki yang umum di seluruh dunia berbahasa Arab, yang berarti "kuat" atau "berkuasa," bentuk kata sifat maskulin ˁazizi dan feminin ˁazizati adalah istilah sayang yang manis yang khususnya berguna dalam urusan hati yang formal.

5. ya [q]amar

Bahasa Indonesia: Berarti "bulan," istilah ini mungkin yang paling romantis dari daftar ini. Aturan pelafalan Levant/Teluk yang sama untuk ق berlaku untuk frasa ini. Oleh karena itu, di Levant, orang akan mengatakan ya 'amar dan di Teluk, Anda akan mendengar ya gamar.

Penyanyi Lebanon populer Fairuz menggambarkan istilah ini dalam lagunya, "'amara ya 'amara". Dan karena bunga bulan yang mekar di malam hari disebut zaharat al [q]amar dalam bahasa Arab, Anda juga akan mendengar orang menggunakan ya [q]amar yang berarti "bunga bulan."