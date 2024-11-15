Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siap Debut, Intip Momen Latihan Kevin Diks Jelang Laga Timnas Indonesia Vs Timnas Jepang

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |15:19 WIB
Siap Debut, Intip Momen Latihan Kevin Diks Jelang Laga Timnas Indonesia Vs Timnas Jepang
Kevin Diks. (Foto: IG Kevin)
A
A
A

Usia resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), Kevin Diks siap debut bermain di laga lanjutan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Jepang. 

Pemain yang kini membela FC Copenhagen tersebut tiba di Indonesia pada Selasa, 12 November 2024, dan langsung bergabung dalam sesi latihan untuk mempersiapkan diri menghadapi tim Jepang.

Momen latihan itu dia bagikan di laman Instagram pribadinya. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @kevindiks2, Jumat (15/11/2024). 

1. Debut melawan Timnas Jepang

Pertandingan lanjutan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia vs Jepang menjadi yang spesial buat Kevin Diks. Pasalnya di momen ini merupakan debutnya menjadi membela tim Merah-Putih. Nantinya, Kevin Diks akan ada di posisi bek tengah bersama Jay Idzes dan Jordi Amat.

Kevin Diks

2. Bangga bisa bergabung di Timnas Indonesia

Momen Kevin Diks latihan dibagikan di laman Instagram pribadinya. Di foto ini dia memakai seragam bola dengan nuansa abu-abu dan hitam. Dalam keterangan fotonya, ia mengaku bangga bisa bergabung di Timnas Indonesia.

Kevin Diks

“Garuda’s call, answered’s with pride,” tulis Kevin Diks. 

3. Tambah amunisi untuk tim Garuda

Kehadiran Kevin Diks menjadi tambahan luar biasa bagi Timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen ini dipandang sebagai amunisi baru yang diharapkan mampu menahan serangan Tim Samurai Biru, yang dikenal memiliki kekuatan permainan terbaik di Asia.

Kevin Diks

 

Halaman:
1 2
      
