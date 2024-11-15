Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Marshanda Heran Banyak Orang Ngaku Bipolar, Kok Jadi Kayak Tren?

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |15:04 WIB
Marshanda Heran Banyak Orang <i>Ngaku</i> Bipolar, <i>Kok</i> Jadi Kayak Tren?
Marshanda. (Foto: Youtube Deddy Corbuzier)
A
A
A

Marshanda mengaku heran bipolar kini seolah menjadi tren di kalangan anak muda. Di sisi lain, Marshanda yang sempat didiagnosa penyakit mental tersebut ingin sembuh seperti sedia kala.

Menurut Marshanda, seseorang tak bisa mendiagnosa sendiri terkait kondisi mentalnya. Bahkan, ahli psikiater masih membutuhkan tahapan lebih lanjut untuk mendiagnosa seseorang.

"Psikiater aja untuk menentukan lo bipolar mesti interview bapak ibu lo, keluarga yang tinggal sama lo," kata Marshanda dikutip dari kanal YouTube Close The Door milik Deddy Corbuzier, Jumat (15/11/2024).

Wanita yang akrab disapa Caca itu pun mengaku heran dengan fenomena mendiagnosa diri sendiri terkait penyakit bipolar. Sebagai pengidapnya, Caca sendiri justru sangat ingin sembuh dan berhenti mengonsumsi obat.
 

Potret modis Marshanda di Los Angeles. (Foto: Instagram)



"Dan itu kok jadi kayak trending gitu loh, sementara gue pengen banget bisa enggak kayak gitu, bisa enggak usah minum obat dari psikiater, ini orang-orang kok kayak jadiin itu tren, itu salah banget," kata Caca.

Mantan istri Ben Kasyafani tersebut juga menilai banyak orang yang belum teredukasi dengan isu mental health sehingga banyak disalahartikan.

"Terus itu dijadiin alasan, 'lo ngertiin gue dong, gue kan bipolar' terus dia bisa semena-mena sama orang, wah itu parah sih, itu nggak fair sih," tandasnya.

Sebagai informasi, Marshanda mengidap bipolar sejak usianya masih 15 tahun. Dia pun harus melakukan konsultasi rutin dengan psikiater demi menangani kondisinya itu. 

Namun, Marshanda kini sudah bisa mengatasi kondisi psikologisnya sehingga lebih stabil. Bahkan, sang anak, Sienna, tak pernah sekalipun melihat ibunya mengalami perubahan emosi secara drastis.

(Qur'anul Hidayat)

      
Telusuri berita women lainnya
