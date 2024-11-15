Potret Nakal Rachel Vennya Berfoto Tema The Subtance, Netizen Malah Berkomentar Pedas

Rachel Vennya belum lama ini mencuri perhatian publik setelah menjalani pemotretan dengan tema The Subtance. Tak sendirian, ia melakukan sesi foto dengan background toilet tersebut bersama sang ibu, Vien Tasman.

Film The Substance sendiri merupakan sebuah garapan bertema horor yang diperankan oleh Demi Moore dan Margaret Qualley. Film tersebut cukup laris dan mendapat banyak penghargaan.

Penasaran seperti apa potret Rachel Vennya saat menjalani pemotretan? Berikut ulasannya dari Instagram @rachelvennya, Jumat (15/11/2024).

1. Jalani pemotretan

Belum lama ini Rachel Vennya menjalani pemoretan dengan tema film The Subtance bersama fotografer Chika Tami. Pemotretan tersebut terlihat gemas dengan nuansa pink. Sayangnya netizen justru memberi komentar pedas pada postingan itu.

“Gak ada auranya,” kata @god***

2. Jalani pemotretan bersama sang ibu

Pemotretan kali ini cukup spesial, karena dilakukan bersama sang ibu, Vien Tasman. Mereka terlihat pose di toilet. Sang ibu rebahan di bathtub sambil menunjukkan tangannya yang seolah disuntik obat.

3. Tampil berani

Rachel Vennya tampil berani pada pemotretan ini. Dia memakai jumpsuit warna pink dengan model cut out. Penampilan ini terinspirasi dari jumpsuit pink yang dikenakan Sue dalam The Substance.

“Baru kali ini liat cewek pakai pakaian hot tapi tidak hot,” celetuk @sym***