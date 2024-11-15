5 Alasan Hubungan Toxic Seperti Lingkaran Setan, Jangan Sampai Terjebak!

Mengapa banyak orang terjebak dalam lingkaran setan hubungan yang toxic atau penuh kekerasan? Di balik keputusan untuk bertahan, terdapat sejumlah faktor kompleks yang mengakar, bukan hanya fisik tapi juga tantangan emosional. Oleh karena itu, korbannya membutuhkan banyak dukungan emosional dari orang-orang di sekitar.

Dirangkum dari Times Of India, Jumat (15/11/2024).,Arouba Kabir, profesional Kesehatan Emosional & Mental membagikan beberapa alasan mengapa orang tidak mudah untuk meninggalkan hubungan toxic atau penuh kekerasan:

1. Putus Asa

Orang-orang yang tetap berada dalam hubungan yang penuh kekerasan sudah memiliki harga diri yang rendah sejak awal atau seiring berjalannya waktu, pelecehan atau kekearasan yang dialami dapat mengikis harga diri seseorang dan membuat mereka merasa putus asa untuk bertahan hidup secara mandiri. Pengalaman buruk yang terus-menerus membuat mereka menyalahkan diri sendiri, merasa seolah-olah mereka tidak berharga dan tidak pantas mendapatkan hal yang lebih baik.

2. Tekanan Sosial dan Budaya

Harapan masyarakat, keyakinan agama, dan norma budaya seringkali membuat seseorang takut meninggalkan suatu hubungan, terutama pernikahan. mungkin takut akan penilaian, rasa malu, atau cibiran dari orang di sekitar mereka, terutama untuk pasangan yang sudah mempunyai anak.

3. Ikatan Trauma (Trauma Bonding)

Sikap panas dan dingin biasa terjadi dalam hubungan yang penuh kekerasan. Sikap ini tidak selamanya kasar, karena siklus pelecehan kekerasan dan kasih sayang, di mana pelaku kekerasan secara berkala menunjukkan kebaikan atau penyesalan kepada korban setiap hal itu terjadi. Sikap yang berubah-ubah ini membuat korban merasa terikat secara emosional dengan pelaku.