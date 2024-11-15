Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Alasan Hubungan Toxic Seperti Lingkaran Setan, Jangan Sampai Terjebak!

Ahmad Huzaify , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |09:02 WIB
5 Alasan Hubungan <i>Toxic</i> Seperti Lingkaran Setan, Jangan Sampai Terjebak!
Toxic Relationship. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

Mengapa banyak orang terjebak dalam lingkaran setan hubungan yang toxic atau penuh kekerasan? Di balik keputusan untuk bertahan, terdapat sejumlah faktor kompleks yang mengakar, bukan hanya fisik tapi juga tantangan emosional. Oleh karena itu, korbannya membutuhkan banyak dukungan emosional dari orang-orang di sekitar.

Dirangkum dari Times Of India, Jumat (15/11/2024).,Arouba Kabir, profesional Kesehatan Emosional & Mental membagikan beberapa alasan mengapa orang tidak mudah untuk meninggalkan hubungan toxic atau penuh kekerasan:

1. Putus Asa
Orang-orang yang tetap berada dalam hubungan yang penuh kekerasan sudah memiliki harga diri yang rendah sejak awal atau seiring berjalannya waktu, pelecehan atau kekearasan yang dialami dapat mengikis harga diri seseorang dan membuat mereka merasa putus asa untuk bertahan hidup secara mandiri. Pengalaman buruk yang terus-menerus membuat mereka menyalahkan diri sendiri, merasa seolah-olah mereka tidak berharga dan tidak pantas mendapatkan hal yang lebih baik.

2. Tekanan Sosial dan Budaya
Harapan masyarakat, keyakinan agama, dan norma budaya seringkali membuat seseorang takut meninggalkan suatu hubungan, terutama pernikahan. mungkin takut akan penilaian, rasa malu, atau cibiran dari orang di sekitar mereka, terutama untuk pasangan yang sudah mempunyai anak.

3. Ikatan Trauma (Trauma Bonding)
Sikap panas dan dingin biasa terjadi dalam hubungan yang penuh kekerasan. Sikap ini tidak selamanya kasar, karena siklus pelecehan kekerasan dan kasih sayang, di mana pelaku kekerasan secara berkala menunjukkan kebaikan atau penyesalan kepada korban setiap hal itu terjadi. Sikap yang berubah-ubah ini membuat korban merasa terikat secara emosional dengan pelaku.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3181113//viral-OqE7_large.jpg
Viral! Ibu Ini Menangis Minta Keadilan Anaknya yang Diduga Dianiaya di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/624/3181040//viral-JSD1_large.jpg
Viral! Anak SD Diduga Dianiaya hingga Matanya Merah dan Lebam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837//viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178419//alfian_nurrizal-fZ7P_large.jpg
Pria Bakar Istri di Jaktim Ditangkap, Pengakuannya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178349//suami_tewas_di_tangan_istri-9RSf_large.jpg
Terbakar Api Cemburu, Suami Tewas Diduga Jadi Korban Kekerasan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177244//pemerintah-Ih82_large.jpg
Kemenag Sediakan Ratusan Naskah Khutbah Digital, Isinya Pencegahan Judol Hingga KDRT
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement