Potret Marini Zumarnis di Pernikahan Febby Rastanty-Drajat Djumantara, Ternyata Jadi Mak Comblang Keduanya

Marini Zumarnis ternyata jadi mak comblang Febby Rastanty dengan Drajad Djumantara. Hal itu terungkap usai Marini mengunggah momen kehadirannya di pernikahan Febby dan Drajad.

Adapun pernikahan Febby dan Drajad berlangsung pada 9 November 2024. Pernikahan Febby dan Drajad ini cukup mengejutkan publik, pasalnya Febby tidak pernah mengumbar hubungannya dengan sang kekasih. Rupanya mereka sudah menjalin hubungan selama tiga tahun.

Ternyata, di balik hubungan Febby dan Drajad, ada peran Marini Zumarnis yang mempertemukan Febby dan Drajad.

Hal itu diketahui saat sang aktris senior mengunggah momen kebersamaan dengan Febby Rastanty. Ia menuliskan caption yang berupa ucapan selamat untuk dua sejoli ini.

"Happy wedding Febby & Ajat. Kami turut bahagia di malam resepsi pernikahan kalian. Selamat menempuh gerbang ibadah yang panjang. Dalam pesta pernikahan ajang kami silaturahmi," tulis Marini Zumarnis dalam keterangan fotonya seperti dikutup dari Instagram @marinizumarnisreal, Kamis (14/11/2024).

Kemudian Febby memberikan komentar pada postingan itu. Febby mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah mendekatkannya dengan pria yang kini jadi suaminya.

"Thank you momma sayang udah dateng. Makasih juga udah jadi pintu perkenalan aku dan Ajat ahahahha," kata Febby.

Pada postingan akun TikTok @febbies_palembangfc, diketahui Febby sering membagikan momen bersama Drajat Djumantara dan Daffa Wardhana. Namun tak banyak yang tahu kalau Febby dan Drajad memiliki hubungan spesial.