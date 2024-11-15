Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Luna Maya Mengaku Terkadang Drop Menghadapi Masalah Hidup, tapi Bangkit Lagi karena Hal Ini

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |07:03 WIB
Luna Maya Mengaku Terkadang <i>Drop</i> Menghadapi Masalah Hidup, tapi Bangkit Lagi karena Hal Ini
Luna Maya. (Foto: IG Luna)
A
A
A

SETIAP orang pasti pernah merasakan sedih, jatuh, hingga terpuruk dalam hidupnya, begitu juga Luna Maya. Bukan berarti sebagai publik figur hidup Luna selalu baik-baik saja.

Dalam acara Women Leader Conference, Luna Maya mengaku hingga saat ini dia masih suka merasakan sedih, kecewa. Menurutnya itu merupakan hal yang wajar dialami oleh setiap orang.

"Kalau kalian melihat saya kuat, dan selalu semangat, kadang-kadang masih drop kok. Karena masalah hidup akan terus datang sampai kapanpun, sampai kita mati mungkin masalah akan selesai," ujar Luna saat menjadi pembicara di Women Leader Conference dengan tema 'Empowerment for Every Woman & Child', di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Luna Maya



Luna mengatakan ketika mengalami luka, waktu pasti akan menyembuhkan. Namun yang terpenting harus mengendalikan pikiran dan aksi kita.

"Jadi kalau mendapatkan sesuatu yang tidak enak kamu serap dulu, serap informasi itu, kalau emosi, tarik napas hembuskan dan lakukan selama tiga kali, terus coba pikir worth it gak buat dilawan, kalau worth it bisa balas dengan cara sopan," jelasnya.

Menurutnya yang paling penting adalah melawan pikiran-pikiran negatif. Paslnya hal itu yang membuat perasaan dan hati semakin terpuruk.

"Jadi pada saat pikiran kalian membuat jatuh, lawan lagi dengan pikiran kalian, cermati, be smart. Aku selalu bilang di pikiranku, kalau gak penting bodo amat aja," tandasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
