Liburan Natal dan Tahun Baru, Yuk ke Pantai Dekat Jakarta Nikmati Sunset Indah

LIBUR Natal dan tahun baru 2025 sebentar lagi datang. Apalagi, kedua momen tersebut berbarengan dengan masa libur sekolah, membuat suasana perayaan libur akhir tahun jadi makin meriah.

Liburan di Tanjung Lesung bisa jadi opsi untuk berwisata saat libur panjang. Tanjung Lesung merupakan kawasan wisata terintegrasi yang telah dikenal sebagai big playground seluas 1.500 hektare terdekat dari Jakarta dan berstatus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Lokasinya yang berada di Pandeglang-Banten bisa menjadi pilihan yang tepat. Hanya 2-3 jam perjalanan dari Jakarta, pengalaman yang diberikan untuk menghabiskan Natal dan akhir tahun pun cukup eksklusif dengan berbagai kegiataan.

KEK Pariwisata Tanjung Lesung berlabel big playground yang menawarkan berbagai aktivitas seru dan wisata pantai untuk keluarga yang ingin pergi ke pantai. Tercatat ada empat pantai yang bisa kamu datangi di Tanjung Lesung, yakni Pantai Lalassa, Tanjung Lesung Beach & Hotel, Pantai Bodur, dan Pantai Ladda.

Direktur Utama Tanjung Lesung, Poernomo Siswoprasetijo mengatakan, banyak lokasi wisata yang bisa dikunjungi wisatawan. Ada beragam aktivitas dari watersport hingga landsport. Mulai dari main jetski, banana boat, snorekeling, diving, sea kayak, donut boat, dan panah. Bagi yang suka memancing, tersedia kegiatan memancing di tengah laut di mana hasil tangkapan bisa dinikmati langsung di Tanjung Lesung Beach & Hotel.

“Juga, para tamu bisa ikut sesi yoga hingga poundfit sambil menikmati sunrise yang dipandu oleh instruktur dan tim dari Sport Leisure (SPL) yang sudah terlisensi dan tepercaya. Untuk Si Kecil, kami juga punya kegiatan yang ramah anak, seperti pelatihan cara membuat pizza hingga donat yang pastinya anak-anak juga akan merasakan serunya liburan di sini,” ucapnya, dikutip Jumat (15/11/2024).

Ada juga pengalaman menikmati sunset di Pantai Bodur sambil menyeruput es kelapa muda segar. Pemandangan matahari terbenam di sini terkenal dengan keindahan matahari berwarna oranye yang besar dan jernih menciptakan suasana magis di sore hari. Aksesnya pun mudah, cukup berjalan kaki dari resort atau gunakan sepeda dan sepeda listrik yang tersedia di lokasi.

Tak hanya berfokus pada alam, Tanjung Lesung Beach & Hotel juga menyajikan sentuhan budaya yang memikat. Tamu bisa belajar membuat kerajinan tangan dari kayu jati, anyaman bambu, hingga membatik. Ada juga atraksi pencak silat dan tari tradisional yang bisa disaksikan dan diikuti secara langsung. Semua itu adlaah bagian dari upaya pihaknya menghadirkan pengalaman yang lebih dari sekadar liburan biasa.