HOME WOMEN FOOD

Bikin Ngiler! Ini 5 Kuliner Khas Aceh yang Lezat dan Kaya Rempah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |21:06 WIB
Bikin <i>Ngiler</i>! Ini 5 Kuliner Khas Aceh yang Lezat dan Kaya Rempah
Mi Aceh. (Foto: Ist/Okezone)
Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sejuta pesona. Bicara soal Aceh, salah satu pemain sepak bola Timnas Indonesia, Calvin Verdonk ternyata memiliki darah keturunan Aceh dari sang ayah, lho!

Aceh sendiri memiliki banyak keunikan dan beragam pesona yang eksotis. Salah satunya yang tak boleh dilewatkan ialah sajian kulinernya.

Beragam makanan khas Aceh begitu menggoyang lidah masyarakat Indonesia. Masakan Aceh biasanya terkenal dengan rasanya yang kuat dengan beragam rempah yang memikat.an nikmat.

Penasaran, apa saja makanan khas Aceh yang nikmat dan bisa memanjakan lidah Anda? Yuk simak informasinya yang dirangkum Okezone, Jumat (15/11/2024).

1. Mi Aceh

Pertama ada mi Aceh. Kuliner ini tentu begitu ikonik dan banyak ditemukan di wilayah Indonesia.

Seperti namanya, mi Aceh merupakan sajian mi yang dimasak dengan rempah-rempah sehingga memiliki rasa yang gurih dan kuat. Mi Aceh biasanya bisa dihidangkan dalam varian goreng ataupun kuah.

Kelezatan mi Aceh berasal dari perpaduan rempah kapulaga, jintan, kunyit, cabai merah, lada, bawang putih, dan daun seledri. Kenikmatannya bertambah bila dilengkapi acar bawang dan emping.

2. Sie Reuboh

Selanjutnya ada sie reuboh. Dalam bahasa Aceh sie reuboh artinya daging rebus. Kuliner ini menyajikan gumpalan daging beserta gapah (lemak)yang diberi bumbu garam, cabai kering, cabai merah, cabai, dan kunyit. 

Gumpalan daging tersebut direbus tanpa disiram air hingga mengering. Daging dibiarkan selama satu malam di dalam belanga.

Sie Reuboh

Olahan daging si reuboh ini pun bisa dimasak kembali menjadi berbagai menu pilihan seperti kuah asam keueng atau dibuat abon.

3. Kuah Beulangong

Kemudian ada kuah beulangong. Kuliner satu ini cukup begitu terkenal di Aceh dan patut Anda cicipi.

Kuah beulangong aceh (Ksm tour)
Kuah beulangong aceh (Ksm tour)

Kuah beulangong berupa masakan khas Aceh yang menggunakan daging kambing atau lembu dan dimasak dengan bumbu kari. Untuk campuran isi kuah berupa nangka muda, pisang muda, atau hati pohon pisang.

 

