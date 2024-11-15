Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Nasi Goreng dan Soto Ayam, Makanan Indonesia Favorit Kevin Diks

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |16:14 WIB
Resep Nasi Goreng dan Soto Ayam, Makanan Indonesia Favorit Kevin Diks
Resep Nasi Goreng dan Soto Ayam, Makanan Indonesia Favorit Kevin Diks (Foto; Chef Davina)
A
A
A

Pemain naturalisasi Kevin Diks Siap memperkuat pertahanan tim Garuda Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman bermain di liga-liga Eropa bersama klub seperti FC Copenhagen, Diks diyakini akan menambah kekuatan signifikan pada pertahanan Indonesia.

Sebelum resmi menjadi WNI, Kevin Diks diketahui aktif di media sosial dan sempat berinteraksi dengan netizen di Indonesia. Banyak yang penasaran tentang dirinya, termasuk kegemarannya terhadap kuliner khas Indonesia.

Ternyata Diks memiliki kecintaan terhadap masakan Indonesia lho, yakni nasi goreng dan soto ayam. Bahkan Diks punya restoran langganan di Denmark yang menyajikan makan khas Indonesia. Dia pun kerap menyantap nasi goreng sebelum bertanding.

Kini, setelah menetap di Indonesia, Diks semakin bahagia karena bisa menikmati dua makanan favoritnya kapanpun. 

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum resep nasi goreng dan soto ayam yang jadi menu favorit Diks. Berikut rangkumannya dari YouTube Devina Hermawan, Jumat (15/11/2024).

Resep nasi goreng 

Bahan bumbu halus:

5 siung bawang merah
4 siung bawang putih
2 butir kemiri
2 sdt terasi bubuk
2 buah cabai merah
60 ml minyak
1 sdm air

Bahan lainnya:

300 gr nasi putih
1 ½ sdm bumbu halus
1 butir telur ayam
1 sdm minyak
45 gr ayam suwir
1-2 sdm kecap manis
½ sdm saus tiram
½ sdt garam
½ sdt kaldu ayam bubuk
¼ sdt merica
2 buah bakso sapi
1 batang daun bawang
20 gr sawi hijau
20 gr kol

Pelengkap:

kerupuk
bawang merah goreng
timun
tomat merah

Cara membuat :

1. Blender semua bahan bumbu halus kemudian tumis hingga wangi dan matang, sisihkan
2. Iris bakso, sawi hijau, daun bawang dan kol
3. Panaskan sedikit minyak, masukkan telur, aduk rata kemudian masukkan bumbu halus, bakso dan ayam suwir, tumis hingga wangi
4. Masukkan nasi, garam, kaldu ayam bubuk, merica, saus tiram dan kecap manis, aduk rata kemudian masukkan kol, daun bawang dan sawi hijau, masak sesaat
5. Nasi goreng tek-tek siap disajikan.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
