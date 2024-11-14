Silsilah Keluarga Suami Momo Geisha, Ternyata Keturunan Konglomerat

Silsilah keluarga suami Momo Geisha menarik diketahui. Semenjak menikah pada 2017, Nicola dan Momo telah dikaruniai dua anak yang lucu, yakni Sheena Gabriella Aurora Samudra dan Abercio Mikaelmoza Samudra.

Nicola tidak hanya dikenal karena hubungannya dengan Momo di dunia hiburan tanah air, namun juga berkat kesuksesannya dalam industri furniture. Pada 2021, Nicola bahkan sempat memberikan kado yang mewah untuk anaknya berupa lapangan futsal berstandar FIFA yang terletak di Unggul Sport Center, Malang dan diberi nama "Abe Stadium".

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (14/11/2024), Okezone telah merangkum Silsilah Keluarga Suami Momo Geisha, sebagai berikut.

Silsilah Keluarga Suami Momo Geisha

Nicola Reza Samudra merupakan seorang pengusaha asal Malang yang lahir pada tahun 1989. Sosoknya dikenal sebagai suami dari mantan vokalis band Geisha, Momo, dan telah membina rumah tangga sejak 2017.

Suami Momo Geisha ini diketahui merupakan lulusan Raffles Design University di Singapura sebelum memulai bisnis di bidang furnitur yang menembus pasar internasional Eropa dan Amerika.