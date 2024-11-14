Kemenangan Donald Trump Sudah Diprediksi Berbagai Makanan Selama Setahun Terakhir

Pemilihan presiden AS tahun ini telah menjadi persaingan yang sangat menegangkan. Donald Trump pun unggul dan bersiap untuk kembali memimpin.

Banyak prediksi yang muncul tentang siapa yang akan menang, bahkan kuda nil kerdil bernama Moo Deng ikut meramalkan bahwa Trump akan mengalahkan Kamala Harris. Namun, tampaknya ada tanda lain yang terabaikan.

Merangkum dari Whatsthejam pada Kamis (14/11/2024), selama setahun terakhir, tiga orang melaporkan melihat wajah Donald Trump di makanan mereka. Berikut adalah kejadian-kejadian aneh di mana wajah calon presiden ini muncul dalam sajian mereka.

1. Trump dalam Kentang

Pada bulan Mei tahun ini, Sue Richter dari Philadelphia, Pennsylvania, sedang memasak kentang kecil untuk makan malam. Betapa terkejutnya dia saat melihat wajah politisi berusia 78 tahun itu tampak di kentang yang ada di piringnya.

“Ini kentangku malam ini. Coba lihat, kamu juga pasti melihatnya. Dia bahkan lebih marah ketika aku memakannya,” ujar Sue.

2. Trump dalam Mentega

Pada Maret 2024, seorang wanita bernama Claire New tertegun saat sedang menyiapkan steak. Saat melihat ke arah mentega yang sedang dilelehkan di penggorengan, wanita berusia 35 tahun ini menyadari adanya bentuk yang menyerupai rambut khas Trump di dalam mentega tersebut.

Claire, yang berasal dari Lancashire, menceritakan pada What’s The Jam, “Mentega untuk steakku terlihat persis seperti Donald Trump. Aku langsung melihatnya. Aku sedang mengisi daya teleponku dan buru-buru mengambil foto sebelum dia meleleh.”