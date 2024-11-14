Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kemenangan Donald Trump Sudah Diprediksi Berbagai Makanan Selama Setahun Terakhir

Kesya Fatharani Shafa , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |04:27 WIB
Kemenangan Donald Trump Sudah Diprediksi Berbagai Makanan Selama Setahun Terakhir
Kemenangan Donald Trump Sudah Diprediksi Berbagai Makanan Selama Setahun Terakhir
A
A
A

Pemilihan presiden AS tahun ini telah menjadi persaingan yang sangat menegangkan. Donald Trump pun unggul dan bersiap untuk kembali memimpin. 

Banyak prediksi yang muncul tentang siapa yang akan menang, bahkan kuda nil kerdil bernama Moo Deng ikut meramalkan bahwa Trump akan mengalahkan Kamala Harris. Namun, tampaknya ada tanda lain yang terabaikan.

Merangkum dari Whatsthejam pada Kamis (14/11/2024), selama setahun terakhir, tiga orang melaporkan melihat wajah Donald Trump di makanan mereka. Berikut adalah kejadian-kejadian aneh di mana wajah calon presiden ini muncul dalam sajian mereka.

1. Trump dalam Kentang

Kemenangan Donald Trump Sudah Diprediksi Berbagai Makanan Selama Setahun Terakhir
Kemenangan Donald Trump Sudah Diprediksi Berbagai Makanan Selama Setahun Terakhir

Pada bulan Mei tahun ini, Sue Richter dari Philadelphia, Pennsylvania, sedang memasak kentang kecil untuk makan malam. Betapa terkejutnya dia saat melihat wajah politisi berusia 78 tahun itu tampak di kentang yang ada di piringnya.

“Ini kentangku malam ini. Coba lihat, kamu juga pasti melihatnya. Dia bahkan lebih marah ketika aku memakannya,” ujar Sue.

2. Trump dalam Mentega

Kemenangan Donald Trump Sudah Diprediksi Berbagai Makanan Selama Setahun Terakhir
Kemenangan Donald Trump Sudah Diprediksi Berbagai Makanan Selama Setahun Terakhir

Pada Maret 2024, seorang wanita bernama Claire New tertegun saat sedang menyiapkan steak. Saat melihat ke arah mentega yang sedang dilelehkan di penggorengan, wanita berusia 35 tahun ini menyadari adanya bentuk yang menyerupai rambut khas Trump di dalam mentega tersebut.

Claire, yang berasal dari Lancashire, menceritakan pada What’s The Jam, “Mentega untuk steakku terlihat persis seperti Donald Trump. Aku langsung melihatnya. Aku sedang mengisi daya teleponku dan buru-buru mengambil foto sebelum dia meleleh.”

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/612/3083704/kenapa_donald_trump_suka_makan_burger_ayam_kfc_pizza_hingga_soda_ini_jawabannya-mJHN_large.jpg
Kenapa Donald Trump Suka Makan Burger, Ayam KFC, Pizza hingga Soda? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/612/3082893/7_potret_donald_trump_dari_masa_ke_masa_nomor_6_gantengnya_bak_aktor_hollywood-ZHCy_large.jpg
7 Potret Donald Trump dari Masa ke Masa, Nomor 6 Gantengnya Bak Aktor Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/06/298/2014528/dilelang-miniatur-kue-pernikahan-donald-melania-trump-minat-beli-bOwTbcZXAl.jpg
Dilelang, Miniatur Kue Pernikahan Donald-Melania Trump, Minat Beli?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/07/298/1907822/sambut-pertemuan-trump-kim-jong-un-restoran-di-singapura-suguhkan-menu-menu-unik-xlv3yrMBxd.jpg
Sambut Pertemuan Trump - Kim Jong-un, Restoran di Singapura Suguhkan Menu-Menu Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/15/298/1898666/ada-trik-khusus-saat-donald-trump-makan-burger-seperti-apa-8oVtNB1NDA.jpg
Ada Trik Khusus saat Donald Trump Makan Burger, seperti Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/05/298/1840843/buku-fire-and-fury-ungkap-alasan-donald-trump-menyukai-junk-food-2ZhMv3TvcJ.jpg
Buku 'Fire and Fury' Ungkap Alasan Donald Trump Menyukai Junk Food
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement