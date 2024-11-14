5 Potret Mira Hayati dengan Barang Mewahnya, Tas Hermes hingga Mobil Berwarna Emas

Nama Mira Hayati mendadak viral di jagat maya. Hal ini lantaran pengusaha sukses asal Makassar itu terlibat kontroversi terkait dugaan penggunaan bahan berbahaya merkuri dalam produk bisnis skincare miliknya.

Meskipun isu tersebut tengah memanas, namun gaya hidup mewah Mira Hayati belakangan ikut menjadi sorotan. Potret glamor dan kehidupannya yang serba berkelas membuat Mira kerap dijuluki sebagai salah satu "Crazy Rich Makassar."

Berikut potret Mira Hayati dengan barang mewah miliknya, seperti dilansir dari akun Instagram, @mirahayati29.

1. Dijuluki 'Ratu Emas'

Penampilan Mira selalu identik dengan perhiasan mewah yang melekat di tubuhnya. Ia kerap menggunakan emas nan mencolok seperti anting, kalung, gelang, hingga headpiece. Tak heran ia dijuluki sebagai 'Ratu Emas'.

2. Tenteng tas Hermes emas