HOME WOMEN LIFE

Momen Haru Pertemuan Britney Spears dengan Putranya Setelah Bertahun-tahun Terpisah

Farah Syahida , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |21:08 WIB
Momen Haru Pertemuan Britney Spears dengan Putranya Setelah Bertahun-tahun Terpisah
Pertemuan Britney Spears dengan putranya pada 2019. (Foto: IG Britney)
A
A
A

Setelah bertahun-tahun memiliki hubungan yang renggang, penyanyi asal Amerika, Britney Spears akhirnya mulai kembali membangun ikatan dengan putranya, Jayden James Federline. Putranya itu baru kembali ke California, setelah sebelumnya tinggal di Hawaii.

Momen kembalinya Jayden merupakan hal yang sangat berharga bagi Spears, sebab ia berharap memiliki hubungan yang baik dengan putranya, setelah berbagai peristiwa dan konflik yang terjadi selama ini.

Merangkum dari Page Six, Kamis (13/11/2024), Jayden yang sempat pindah ke Hawaii bersama dengan saudaranya Sean Preston Federline, dan ayah mereka Kevin Federline, kini telah kembali ke California.

Namun, masih belum diketahui apakah Jayden kembali ke rumah ibunya yang bernilai 7,4 juta dolar atau setara dengan Rp 116 Miliar di Thousand Oaks. Sementara saudaranya, Sean Preston Federline, yang kini berusia 19 tahun, masih menetap di Hawaii.

Sebuah sumber menyatakan bahwa Spears sangat senang dengan kembalinya Jayden, dengan hubungan mereka yang kini mulai membaik. Pertemuan hangat ini mulai terjadi enam bulan lalu, ketika kedua putranya menelefonnya pada hari ibu. Dua pengacara Spears Kevin Federline dan Mark Vincent Kaplan mengatakan bahwa ini merupakan awal mula terbangunnya hubungan yang baik anatara ibu dan anak ini.

Halaman:
1 2
      
