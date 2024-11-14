3 Potret Ganteng Maarten Paes VS Zion Suzuki, Siapa Pemenangnya?

Maarten Paes dan Zion Suzuki akan bersaing ketat dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026

Maarten Paes dan Zion Suzuki menjadi dua nama yang saat ini menjadi sorotan. Pasalnya, keduanya akan bersaing ketat dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Maarten Paes dan Zion Suzuki akan dipertemukan di laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat, 15 November 2024.

Seperti diketahui, Maarten Paes merupakan penjaga gawang alias lini pertahanan andalan Timnas Indonesia. Sementara Zion Suzuki merupakan lini pertahanan Timnas Jepang.

Berikut potret Maarten Paes VS Zion Suzuki yang akan berlaga di laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia besok:

1. Penampilan di lapangan

Sejak kedatangan Maarten Paes, gawang Indonesia sangat sulit untuk dibobol. Kiper klub FC Dallas itu memiliki kemampuan membaca arah permainan yang bagus. Ditambah, ia juga memiliki postur yang tinggi dan reflek yang cepat sehingga sangat handal dalam menjaga gawang tim merah putih.