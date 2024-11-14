Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jauh dari Kesan Seram, Begini Potret Sisi Lain Limbad yang Ternyata Humoris

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |20:06 WIB
Jauh dari Kesan Seram, Begini Potret Sisi Lain Limbad yang Ternyata Humoris
Limbad. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

KEHIDUPAN pribadi pesulap Master Limbad memang sangat jauh dari sorotan kamera dan publik. Limbad sendiri sosok yang misterius dan menakutkan.

Namun beberapa waktu lalu, putrinya, Kesya mencuri perhatian karena membongkar sosok Limbad di rumah. Jauh dari kesan menyeramkan, di depan keluarganya Limbad sosok yang kocak.

Melalui beberapa postingannya di Instagram, Limbad juga mengunggah foto-foto kocaknya. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Kamis (14/11/2024).

1. Sosok yang melow

Beberapa waktu lalu, Kesya membagikan tangkapan layar percakapan dia dengan sang ayah. Dalam foto pesan tersebut, Limbad menanyakan sang istri, ia mengaku kangen dan istrinya sambil memberikan emoji nangis.

2. Kelakuannya selalu kocak

Sepertinya Limbad selalu rutin berbagi pesan dengan anaknya. Tak hanya menanyakan kabar, Limbad sering mengirim pesan dengan tingkah kocaknya.

Seperti di foto ini Limbad sedang mengendarai buggy. Dia mengatakan kepada sang anak pamit untuk jalan-jalan.

3. Foto dengan labubu

Belum lama limbad ramai diperbincangkan netizen karena selfie dengan boneka Labubu yang sedang viral. Gaya Limbad terlihat menggemaskan pose rebahan di sofa memakai kutang berwarna putih.

Limbad



Meskipun sudah memberikan ekspresi wajah seram, namun dia terlihat menggemaskan karena memamerkan boneka Kabubu berwarna lilac.

"Assalamualaikum Labubuku," tulis Limbad dalam keterangan fotonya di Instagram @limbadindonesia.

 

Halaman:
1 2
      
