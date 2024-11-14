Potret Raisa Wajah Ngantuk tapi Tetap Stunning, Netizen Terpesona

Raisa seolah tidak pernah lepas dari sorotan publik. Kecantikan dan pesona pelantun Serba Salah itu selalu bikin banyak orang terpesona.



Istri dari Hamish Daud ini aktif membagikan potret cantiknya di Instagram. Salah satunya momen dia saat selfie sambil memamerkan kecantikannya.



Baru-baru ini Raisa mengunggah foto selfie dirinya saat sedang santai di rumah. Dia tampil casual memakai kaus hitam dipadukan dengan celana denim.



Wajahnya terlihat cantik dengan polesan makeup natural dan lipstik pink. Sementara itu rambut panjangnya digerai dan dicurly.



Pada foto selfienya ini, dia menunjukkan wajahnya yang sedang mengantuk setelah melakukan berbagai aktivitas. Meski demikian ia tetap pose cantik di depan kamera.





"Ngantuk. Thx," tulis Raisa dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @raisa6690, Kamis (14/11/2024).



Pada foto pertamanya, Raisa menunjukkan ekspresi wajah datar. Pada foto selanjutnya dia nampak tersenyum manis ke arah kamera.



Meskipun menunjukkan wajah ngantuk, namun aura cantiknya tetap terpancar. Netizen pun memberi komentar pada postingan itu.



"Ngantuk tapi tetep cantik gitu loh," kata @kinanti***.