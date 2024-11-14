5 Momen Isyana Latihan Jelang Konser Tunggal Satu Dekade Bermusik

Isyana Sarasvati akan menggelar konser spesial dalam rangka satu dekade berkarier di dunia musik. Konser bertajuk 'Lost in Harmony' tersebut akan digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (16/11/2024).



Konser "Lost in Harmony" merupakan rangkuman perjalanan pribadi dan musikal Isyana Sarasvati, dari karya-karyanya di awal karier hingga lagu-lagu terbarunya. Setiap lagu akan dikemas dengan efek visual dan elemen musikal yang harmonis sehingga mampu memukau setiap penonton yang hadir.



Konser Isyana kali ini turut mengundang sejumlah musisi top di Tanah Air. Beberapa nama musisi yang akan hadir antara lain Afgan, Gamaliel, Audrey dan Cantika (GAC), Mahalini, Rendy Pandugo, Vidi Aldiano, dan DeadSquad.



Isyana juga menggandeng sejumlah kolaborator dalam konser ini, salah satunya adalah Avip Priatna Jakarta Concert Orchestra. Kemudian, ada Batavia Madrigal Singer dan The Resonanz Choir yang siap membuat penonton terbuai dalam alunan musik yang indah.



Jelang konser, penyanyi 31 tahun ini melakukan berbagai persiapan agar bisa tampil maksimal saat di atas panggung. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @isyanasarasvati, Kamis (14/11/2024).



1. Latihan nyanyi

Jelang konser, hampir setiap hari Isyana latihan nyanyi. Hal itu dilakukan agar bisa tampil maksimal saat di konsernya nanti. Di foto ini Isyana tampil kece dengan jaket kulit hitam dipadukan dengan celan denim. Ia nampak menghayati lagu yang dibawakan.





2. Latihan bareng para musisi

Isyana juga terlihat latihan bersama para musisi yang akan tampil di konser tunggalnya. Seperti di foto ini terlihat dia bersama Rendy Pandugo. Selain itu, ada juga musisi lainnya seperti Afgan, Vidi Aldiano, dan masih banyak lagi.





3. Koreografi yang memukau

Di foto ini Isyana terlihat latihan bersama para dancer. Ia nampak sedang menyanyi diiringi dengan dancer yang cukup banyak. Jadi penasaran, gimana yah aksi panggung Isyana nanti?