Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Momen Isyana Latihan Jelang Konser Tunggal Satu Dekade Bermusik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |15:02 WIB
5 Momen Isyana Latihan Jelang Konser Tunggal Satu Dekade Bermusik
Isyana Sarasvati. (Foto: IG Isyana)
A
A
A

Isyana Sarasvati akan menggelar konser spesial dalam rangka satu dekade berkarier di dunia musik. Konser bertajuk 'Lost in Harmony' tersebut akan digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (16/11/2024).

Konser "Lost in Harmony" merupakan rangkuman perjalanan pribadi dan musikal Isyana Sarasvati, dari karya-karyanya di awal karier hingga lagu-lagu terbarunya. Setiap lagu akan dikemas dengan efek visual dan elemen musikal yang harmonis sehingga mampu memukau setiap penonton yang hadir.

Konser Isyana kali ini turut mengundang sejumlah musisi top di Tanah Air. Beberapa nama musisi yang akan hadir antara lain Afgan, Gamaliel, Audrey dan Cantika (GAC), Mahalini, Rendy Pandugo, Vidi Aldiano, dan DeadSquad.

Isyana juga menggandeng sejumlah kolaborator dalam konser ini, salah satunya adalah Avip Priatna Jakarta Concert Orchestra. Kemudian, ada Batavia Madrigal Singer dan The Resonanz Choir yang siap membuat penonton terbuai dalam alunan musik yang indah.

Jelang konser, penyanyi 31 tahun ini melakukan berbagai persiapan agar bisa tampil maksimal saat di atas panggung. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @isyanasarasvati, Kamis (14/11/2024).

1. Latihan nyanyi
Jelang konser, hampir setiap hari Isyana latihan nyanyi. Hal itu dilakukan agar bisa tampil maksimal saat di konsernya nanti. Di foto ini Isyana tampil kece dengan jaket kulit hitam dipadukan dengan celan denim. Ia nampak menghayati lagu yang dibawakan.

Isyana Sarasvati



2. Latihan bareng para musisi
Isyana juga terlihat latihan bersama para musisi yang akan tampil di konser tunggalnya. Seperti di foto ini terlihat dia bersama Rendy Pandugo. Selain itu, ada juga musisi lainnya seperti Afgan, Vidi Aldiano, dan masih banyak lagi.

Isyana Sarasvati



3. Koreografi yang memukau

Isyana Sarasvati

Di foto ini Isyana terlihat latihan bersama para dancer. Ia nampak sedang menyanyi diiringi dengan dancer yang cukup banyak. Jadi penasaran, gimana yah aksi panggung Isyana nanti?

Isyana Sarasvati

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/612/3178757//krisdayanti-kpHm_large.jpg
Sejak Kapan Diva Indonesia Krisdayanti Belajar Wushu? Ini Kisah Perjalanannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3177006//sia-nxp4_large.jpg
Mantan Suami Sia Tuntut Nafkah Rp3,9 Miliar, Ingin Tetap Hidup Mewah Setelah Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/25/3174228//maria_carey-Yw8n_large.jpg
Siap Konser, Mariah Carey Terpukau Lihat Ondel-Ondel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/33/3172535//sabrina_carpenter-4HlJ_large.JPG
Mantan Sabrina Carpenter Buka Suara soal Dugaan Namanya Disebut di Lagu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/65/3172513//leony-78A0_large.jpg
Riwayat Pendidikan Leony V H, Mantan Penyanyi Cilik yang Sentil Anggaran Kota Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/205/3172338//piyu_padi-nOTC_large.jpg
Piyu Padi Usulkan Skema Sistem Hibrid dalam Royalti Musik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement