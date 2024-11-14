Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lesti Kejora Hamil 7 Bulan, Rizky Billar Berharap Anak Keduanya Perempuan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |09:04 WIB
Lesti Kejora Hamil 7 Bulan, Rizky Billar Berharap Anak Keduanya Perempuan
Keluarga Rizky Billar. (Foto: IG)
A
A
A

Pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora tengah menanti kelahiran anak keduanya. Bahkan, mereka juga tengah mempersiapkan acara tujuh bulanan sebagai bentuk rasa syukur.

Ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini, Rizky Billar mengaku tak sabar mengetahui jenis kelamin anak keduanya yang masih dalam kandungan sang istri.

Dia ingin melengkapi keluarga kecilnya usai dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki.

"Saya sebenarnya tidak sabar untuk mengetahui anak saya gendernya apa. Karena nanti akan ada reveal gender juga. Waktu itu nggak ada pengumuman jenis kelamin. Waktu itu saya sudah tahu El laki-laki itu dari 3 bulan kandungan, dari trimester pertama," kata Rizky Billar kepada wartawan.

Rizky Billar dan Lesti Kejora (IG)



"Nah yang kedua ini udah tujuh bulan kita benar-benar belum tahu sama sekali jenis kelaminnya apa," tambahnya.

Meski demikian, Rizky kerap mendapat prediksi dari orang-orang terdekat soal jenis kelamin anak keduanya itu. Hal ini dilihat dari ciri-ciri kehamilan Lesti yang menandakan tengah hamil anak perempuan.

"Ada orang yang beberapa bilang dari ciri-ciri ibunya makin cantik, makin fresh, Lebih suka dandan, gampang ngantuk, bawel, kayaknya cewek," ucap dia.

"Biar lebih lengkap, berharap cewek kali ya. Karena mudah-mudahan siapa tahu suatu saat yang satu jadi pemain Timnas, yang satu jadi manajer Timnas," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
