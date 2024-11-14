Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Giorgino Abraham Bertemu Dua Lipa Lima Tahun Lalu, Gagal Reuni karena Konser Dibatalkan

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |08:04 WIB
Potret Giorgino Abraham Bertemu Dua Lipa Lima Tahun Lalu, Gagal Reuni karena Konser Dibatalkan
Dua Lipa dan Giorgino Abraham. (Foto: Dok Giorgino)
A
A
A

Dua Lipa dijadwalkan kembali menyapa penggemarnya di Jakarta pada 9 November 2024 lalu. Tapi satu hari jelang konser, Dua Lipa pun mengumumkan bahwa konser Radical Optimism Tour di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, dibatalkan.

Karena alasan keamanan panggung, konser solois asal Inggris-Albania itu terpaksa dibatalkan oleh pihak promotor. Penonton yang sudah mempunyai tiket tentu merasa kecewa sebab sudah lama mereka menantikan momen menyaksikan idolanya secara langsung, seperti Giorgino Abraham.

Harapan untuk menyaksikan konser idola mendadak kandas, Giorgino Abraham pun mengunggah momen ketika bertemu Dua Lipa pada 2019. Kala itu, kekasih Yasmin Napper itu bertemu dengan Dua Lipa di sebuah acara store online.

Dalam foto dan video yang dibagikan Giorgino, Dua Lipa tampak mendapatkan pigura foto yang membuatnya begitu antusias. Dia pun berjanji akan kembali ke Indonesia. 

Dua Lipa

Giorgino tampak semringah saat berkesempatan untuk bertemu idolanya dan berfoto di sampingnya. Seharusnya janji itu ditepati di tahun ini. Hanya saja, tak bisa terealisasi karena alasan keamanan. Gino mengaku sedih karena batal 'reuni' dengan sang idola.

Halaman:
1 2
      
