Bahaya Kandungan Merkuri dalam Skincare Mira Hayati

Skincare menjadi bagian penting dari rutinitas kecantikan banyak orang. Salah satu produk yang cukup populer adalah skincare yang diproduksi oleh Mira Hayati.

Baru-baru ini muncul kabar mengenai adanya kandungan merkuri dalam produk skincare tersebut. Merkuri, yang dikenal sebagai bahan berbahaya dalam produk perawatan kulit, bisa memberikan efek negatif bagi kesehatan.

Kasus ini berawal saat Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama BPOM baru-baru ini mengungkap temuan produk skincare yang mengandung merkuri, termasuk merek MH milik Mira Hayati, pengusaha skincare asal Makassar. Produk ini bersama lima merek lainnya, terbukti mengandung merkuri, yang dikenal berbahaya bagi kesehatan karena dapat merusak kulit dan menimbulkan gangguan kesehatan serius.

Kasus ini menyoroti peredaran produk kecantikan ilegal yang tetap beredar di masyarakat meski sudah ada regulasi BPOM.

Atas kejadian ini, konsumen diingatkan untuk lebih teliti memilih skincare yang aman, memastikan produknya terdaftar di BPOM, dan menghindari bahan berbahaya seperti merkuri.

Apa Itu Merkuri dan Mengapa Berbahaya?

Merkuri adalah logam berat yang biasanya digunakan dalam produk kecantikan untuk memberikan efek mencerahkan kulit. Meskipun terlihat menguntungkan, kandungan merkuri sangat berbahaya bagi kulit dan kesehatan tubuh. Paparan merkuri secara terus-menerus dapat menyebabkan masalah kulit, gangguan saraf, hingga masalah ginjal yang serius.

Banyak negara, termasuk Indonesia, telah melarang penggunaan merkuri dalam produk kecantikan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga mengawasi ketat kandungan bahan-bahan dalam produk skincare untuk melindungi konsumen dari bahan-bahan berbahaya.

Kandungan Merkuri dalam Skincare Mira Hayati, Fakta atau Mitos?

Rumor mengenai kandungan merkuri dalam skincare Mira Hayati membuat para pengguna resah. Ada beberapa cara untuk memverifikasi apakah sebuah produk mengandung merkuri, di antaranya:

* Cek Label Produk : Produk skincare legal biasanya mencantumkan komposisi bahan-bahan di labelnya. Pengguna dapat memeriksa apakah terdapat indikasi kandungan merkuri atau bahan berbahaya lainnya.

* Verifikasi Izin BPOM: BPOM di Indonesia memiliki database produk yang sudah diuji dan disetujui. Konsumen bisa memeriksa apakah produk skincare Mira Hayati memiliki izin edar dari BPOM untuk memastikan keamanannya.

* Uji Klinis Mandiri: Bagi yang ragu, beberapa laboratorium juga menawarkan layanan uji kandungan merkuri dan bahan-bahan berbahaya pada produk kecantikan.