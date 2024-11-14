Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cerita Aurelie Moeremans Sempat Ketergantungan Filter Medsos, Sampai Jadi Kurang Pede

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |22:06 WIB
Cerita Aurelie Moeremans Sempat Ketergantungan Filter Medsos, Sampai Jadi Kurang Pede
Foto Aurelie Moeremans tanpa filter. (Foto: IG Aurelie)
A
A
A

Filter wajah di media sosial kerap menjadi cara ampuh seseorang terlihat cantik secara instan. Kebiasaan itu juga sering dilakukan aktris Aurelie Moeremans melalui Instagramnya.

Namun, Aurelie belakangan mulai merasa kurang nyaman seiring berkembangnya teknologi filter itu sendiri. Dia pun mengaku sempat ketergantungan untuk menggunakan filter agar lebih percara diri.

"Awal-awal pakai filter tuh dulu awalnya buat lucu-lucuan, kayak filter anjing di Instagram, atau filter-filter Snap Chat yang lucu-lucu," kata Aurelie dikutip dari laman Instagramnya, Kamis (14/11/2024).

"Tapi sekarang kok, filter-filter makin canggih, nggak usah pakai make up tinggal pakai filter langsung kayak on banget gitu," tambahnya.

Kekasih Tyler Bigenho itu mulai terganggu dengan kebiasaan menggunakan filter. Bahkan, hal ini juga mengganggu kesehatan psikologisnya terkait kepercayaan diri.

Selfie cantik Aurelie Moeremans. (Foto: Instagram @aurelie)



"Jujur aku salah satu orang yang cukup rajin pakai filter dan aku merasa udah mulai enggak sehat, karena udah jadi kebiasaan, kalau nggak pakai filter tuh kayak ada yang kurang gitu atau kayak 'aduh keliatan bekas jerawatnya' 'aduh keliatan chubby’," lanjutnya.

Kini, Aurelie ingin mengurangi postingan dengan beragam filter yang menghiasi wajah naturalnya. Baginya, cantik natural lebih berharga ketimbang dengan penggunaan filter ketika membuat sebuah unggahan.

"Dan aku pengin ngerubah itu, aku pengen lebih embarrassed in perfection, lebih jujur sama diri sendiri, dan mau coba untuk setop atau paling nggak ngurangin pakai filter," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/16/3184390//internet-EYz7_large.jpg
Cloudflare Gangguan, Sejumlah Situs hingga Medsos Down
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184044//medsos-YBk8_large.jpg
Deretan Medsos yang Dilarang di Australia untuk Remaja, Indonesia Berharap Bisa Tiru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/16/3183872//medsos-7TUh_large.jpg
Daftar Medsos yang Diblokir untuk Remaja di Bawah 16 Tahun di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/624/3183806//ibu_anak-FCQ3_large.jpg
Australia Negara Pertama di Dunia yang Larang Remaja Miliki Akun Medsos, Bikin Iri Netizen +62 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/16/3182818//menkomdigi-0E1x_large.jpg
Rentan Terpapar Konten Negatif, Menkomdigi Serius Lindungi Anak di Ruang Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/614/3181817//media_sosial-GiFM_large.jpg
Flexing Ibadah di Medsos, Hati-Hati Sum'ah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement