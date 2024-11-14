Cerita Aurelie Moeremans Sempat Ketergantungan Filter Medsos, Sampai Jadi Kurang Pede

Filter wajah di media sosial kerap menjadi cara ampuh seseorang terlihat cantik secara instan. Kebiasaan itu juga sering dilakukan aktris Aurelie Moeremans melalui Instagramnya.

Namun, Aurelie belakangan mulai merasa kurang nyaman seiring berkembangnya teknologi filter itu sendiri. Dia pun mengaku sempat ketergantungan untuk menggunakan filter agar lebih percara diri.



"Awal-awal pakai filter tuh dulu awalnya buat lucu-lucuan, kayak filter anjing di Instagram, atau filter-filter Snap Chat yang lucu-lucu," kata Aurelie dikutip dari laman Instagramnya, Kamis (14/11/2024).



"Tapi sekarang kok, filter-filter makin canggih, nggak usah pakai make up tinggal pakai filter langsung kayak on banget gitu," tambahnya.



Kekasih Tyler Bigenho itu mulai terganggu dengan kebiasaan menggunakan filter. Bahkan, hal ini juga mengganggu kesehatan psikologisnya terkait kepercayaan diri.





"Jujur aku salah satu orang yang cukup rajin pakai filter dan aku merasa udah mulai enggak sehat, karena udah jadi kebiasaan, kalau nggak pakai filter tuh kayak ada yang kurang gitu atau kayak 'aduh keliatan bekas jerawatnya' 'aduh keliatan chubby’," lanjutnya.



Kini, Aurelie ingin mengurangi postingan dengan beragam filter yang menghiasi wajah naturalnya. Baginya, cantik natural lebih berharga ketimbang dengan penggunaan filter ketika membuat sebuah unggahan.



"Dan aku pengin ngerubah itu, aku pengen lebih embarrassed in perfection, lebih jujur sama diri sendiri, dan mau coba untuk setop atau paling nggak ngurangin pakai filter," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)