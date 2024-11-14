Foundation Plus Skincare? Berikut Manfaatnya!

Dalam beberapa tahun terakhir, beauty brand lokal dan internasional telah condong ke arah produk skincare infused makeup termasuk foundation. Foundation yang mengandung skincare tidak hanya menawarkan perlindungan tetapi juga meningkatkan kesehatan kulit dan memperbaiki penampilan secara keseluruhan.

Ingin tahu manfaat apa saja dari skincare infused foundation? Yuk simak penjelasan berikut ini!

1. Melembabkan Kulit

Foundation yang mengandung bahan-bahan pelembab seperti Hydrafence. Kandungan ini mampu memberikan pertahanan tiga kali lipat, melembabkan, menghidrasi kulit dalam 30 menit, dan melindungi barrier kulit.



2. Perlindungan dari Sinar UV

Beberapa skincare-infused foundation dilengkapi dengan SPF, memberikan lapisan perlindungan ekstra dari sinar UV yang berbahaya. Dengan kandungan SPF, foundation tidak hanya memperhalus complexion, tetapi juga melindungi kulit dari penuaan dini akibat paparan sinar matahari, terutama dengan SPF 20+ PA++++ yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap sinar UVA dan UVB.