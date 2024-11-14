Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Foundation Plus Skincare? Berikut Manfaatnya!

MNC Portal , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |15:00 WIB
Foundation Plus Skincare? Berikut Manfaatnya!
Foundation Plus Skincare
A
A
A

Dalam beberapa tahun terakhir, beauty brand lokal dan internasional telah condong ke arah produk skincare infused makeup termasuk foundation. Foundation yang mengandung skincare tidak hanya menawarkan perlindungan tetapi juga meningkatkan kesehatan kulit dan memperbaiki penampilan secara keseluruhan. 

Ingin tahu manfaat apa saja dari skincare infused foundation? Yuk simak penjelasan berikut ini!

1. Melembabkan Kulit

Foundation yang mengandung bahan-bahan pelembab seperti Hydrafence. Kandungan ini mampu memberikan pertahanan tiga kali lipat, melembabkan, menghidrasi kulit dalam 30 menit, dan melindungi barrier kulit.
 
2. Perlindungan dari Sinar UV

Beberapa skincare-infused foundation dilengkapi dengan SPF, memberikan lapisan perlindungan ekstra dari sinar UV yang berbahaya. Dengan kandungan SPF, foundation tidak hanya memperhalus complexion, tetapi juga melindungi kulit dari penuaan dini akibat paparan sinar matahari, terutama dengan SPF 20+ PA++++ yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap sinar UVA dan UVB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/611/3142798/soulyu_chewy_butter_pot_rahasia_glowing_generasi_multitasking_tanpa_ribet-Tu98_large.jpg
Soulyu Chewy Butter Pot, Rahasia Glowing Generasi Multitasking Tanpa Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/611/3134986/gunakan_chewy_blush_pertama_kali_ikuti_tips_mudah_ini-gGzD_large.jpg
Gunakan Chewy Blush Pertama Kali? Ikuti Tips Mudah Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement