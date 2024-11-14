Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Next Hotel Yogyakarta Tawarkan Fasilitas Mewah namun Ramah di Kantong

Tim iNews TV , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |19:16 WIB
Next Hotel Yogyakarta Tawarkan Fasilitas Mewah namun Ramah di Kantong
Next Hotel Yogyakarta Tawarkan Fasilitas Mewah namun Ramah di Kantong
A
A
A

NEXT Hotel Yogyakarta menawarkan fasilitas mewah untuk pelaksanaan pernikahan impian Anda. Hotel bintang 4 naungan MNC Land ini juga menawarkan konsep pernikahan sah aja sampai intimate.

Untuk paket sah aja dulu, Next Hotel Yogyakarta menawarkan paket wedding mulai dari harga Rp6 jutaan.

Next Hotel Yogyakarta
Next Hotel Yogyakarta

Beragam fasilitas bisa digunakan mulai dari ballroom dengan kapasitas 350 seat dan area poolside,  wedding buffet masakan western dan nusantara, makeup, dan family room hingga venue dapat membuat acara pernikahan menjadi tidak terlupakan
 
Jadi jangan lupa untuk mewujudkan impian pernikahan Anda di Next Hotel Yogyakarta.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068006/next_hotel_yogyakarta-19zd_large.jpg
Next Hotel Yogyakarta Tanam 100 Mangrove di Muara Pandansimo Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/406/3059636/next_hotel_yogyakarta_tawarkan_paket_nikah_sah_aja_dulu-gITF_large.jpg
Next Hotel Yogyakarta Tawarkan Paket Nikah Sah Aja Dulu, Hanya Rp6,9 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/406/3059615/next_hotel_yogyakarta_gelar_wedding_showcase-bYE9_large.jpg
Next Hotel Yogyakarta Gelar Wedding Showcase, Gaet WO Terbaik Kota Gudeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/627/3086647//next_hotel_yogyakarta-OgVQ_large.png
Next Hotel Yogyakarta Meriahkan Hastana Wedding Expo di Sleman City Hall
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement