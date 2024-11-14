Next Hotel Yogyakarta Tawarkan Fasilitas Mewah namun Ramah di Kantong

NEXT Hotel Yogyakarta menawarkan fasilitas mewah untuk pelaksanaan pernikahan impian Anda. Hotel bintang 4 naungan MNC Land ini juga menawarkan konsep pernikahan sah aja sampai intimate.

Untuk paket sah aja dulu, Next Hotel Yogyakarta menawarkan paket wedding mulai dari harga Rp6 jutaan.

Next Hotel Yogyakarta

Beragam fasilitas bisa digunakan mulai dari ballroom dengan kapasitas 350 seat dan area poolside, wedding buffet masakan western dan nusantara, makeup, dan family room hingga venue dapat membuat acara pernikahan menjadi tidak terlupakan



Jadi jangan lupa untuk mewujudkan impian pernikahan Anda di Next Hotel Yogyakarta.

(Kemas Irawan Nurrachman)