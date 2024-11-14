Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Lord Adi Masak Nasi Goreng Kambing hingga Padang, Bagaimanan Penilaian Rasa dari Nex Carlos dan Rigen?

MNC Portal , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |17:09 WIB
Lord Adi Masak Nasi Goreng Kambing hingga Padang, Bagaimanan Penilaian Rasa dari Nex Carlos dan Rigen?
Lord Adi Masak Nasi Goreng Kambing hingga Padang, Bagaimanan Penilaian Rasa dari Nex Carlos dan Rigen?
A
A
A

Lord Adi memasak aneka Nasi Goreng untuk tamu spesialnya Nex Carlos dan Rigen. Mulai dari Nasi Goreng Kambing hingga Padang, bagaimana penilaian rasa dari para tamu?

Lord Adi menyajikan beragam nasi goreng, mulai dari nasi goreng kambing, nasi goreng Padang, hingga nasi goreng kampung, yang disiapkan dengan gaya unik dan penuh kejenakaan.

Dalam sesi memasak nasi goreng kambing, Lord Adi memilih menggunakan bumbu kari untuk menciptakan rasa khas. Meski mengakui bahwa tekstur nasinya masih kurang kering, Lord Adi mendapat apresiasi positif.

Seorang chef yang turut hadir memberikan komentar, meski awalnya ragu mencoba nasi goreng kambing, rasanya tetap enak dan layak dinikmati. Selanjutnya, Rigen memberikan penilaian bahwa tekstur nasi gorengnya masih agak terlalu menyatu, namun Rigen mengakui rasanya memuaskan.

Nex Carlos dengan ciri khas gaya lucunya, memberikan apresiasi lebih terutama pada keberanian Lord Adi mencoba resep berbeda menggunakan kari. Meskipun ada beberapa catatan pada tekstur nasi, rasa kari yang disajikan dianggap luar biasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/298/3106745/rahasia_gurame_segar_di_tempayan_bistro_lord_adi_terkejut-E4mN_large.jpg
Rahasia Gurame Segar di Tempayan Bistro, Lord Adi Terkejut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/298/3106740/lord_adi_kagum_dengan_kesegaran_bahan_dan_keunikan_rasa_di_resto_ini-9Z4W_large.jpg
Lord Adi Kagum dengan Kesegaran Bahan dan Keunikan Rasa di Resto Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/298/3106735/eksplorasi_kuliner_bersama_lord_adi_saus_padang_dengan_sentuhan_unik-9EnY_large.jpg
Eksplorasi Kuliner Bersama Lord Adi: Saus Padang dengan Sentuhan Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/298/3085741/lord_adi_unjuk_kebolehan_saat_masak_nasi_goreng_di_depan_nex_carlos_dan_rigen-bOV2_large.jpg
Lord Adi Unjuk Kebolehan saat Masak Nasi Goreng di Depan Nex Carlos dan Rigen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/298/3085727/demi_masak_nasi_goreng_untuk_rigen_dan_next_carlos_lord_adi_rela_sewa_dapur_di_hotel-rZbR_large.jpg
Demi Masak Nasi Goreng untuk Rigen dan Next Carlos, Lord Adi Rela Sewa Dapur di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/13/298/2745509/lord-adi-bagikan-resep-membuat-nasi-biryani-dengan-bumbu-nusantara-lengkap-dengan-yoghurt-raita-9UpoYyKA4u.jpeg
Lord Adi Bagikan Resep Membuat Nasi Biryani dengan Bumbu Nusantara Lengkap dengan Yoghurt Raita!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement