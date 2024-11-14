Lord Adi Masak Nasi Goreng Kambing hingga Padang, Bagaimanan Penilaian Rasa dari Nex Carlos dan Rigen?

Lord Adi Masak Nasi Goreng Kambing hingga Padang, Bagaimanan Penilaian Rasa dari Nex Carlos dan Rigen?

Lord Adi memasak aneka Nasi Goreng untuk tamu spesialnya Nex Carlos dan Rigen. Mulai dari Nasi Goreng Kambing hingga Padang, bagaimana penilaian rasa dari para tamu?

Lord Adi menyajikan beragam nasi goreng, mulai dari nasi goreng kambing, nasi goreng Padang, hingga nasi goreng kampung, yang disiapkan dengan gaya unik dan penuh kejenakaan.

Dalam sesi memasak nasi goreng kambing, Lord Adi memilih menggunakan bumbu kari untuk menciptakan rasa khas. Meski mengakui bahwa tekstur nasinya masih kurang kering, Lord Adi mendapat apresiasi positif.

Seorang chef yang turut hadir memberikan komentar, meski awalnya ragu mencoba nasi goreng kambing, rasanya tetap enak dan layak dinikmati. Selanjutnya, Rigen memberikan penilaian bahwa tekstur nasi gorengnya masih agak terlalu menyatu, namun Rigen mengakui rasanya memuaskan.

Nex Carlos dengan ciri khas gaya lucunya, memberikan apresiasi lebih terutama pada keberanian Lord Adi mencoba resep berbeda menggunakan kari. Meskipun ada beberapa catatan pada tekstur nasi, rasa kari yang disajikan dianggap luar biasa.