Lord Adi Unjuk Kebolehan saat Masak Nasi Goreng di Depan Nex Carlos dan Rigen. Juara Tiga MasterChef Indonesia Seasone 8 itu menunjukkan keahliannya memasak berbagai jenis nasi goreng sembari menghibur para tamu spesialnya.

Dengan cekatan dan keahliannya, Lord Adi terlihat menggoyang-goyangkan panci dengan penuh percaya diri. Aksinya pun mendapat perhatian dari seisi dapur di hotel berbintang tersebut.

Nex Carlos pun terkesan dengan kelihaian Lord Adi dan mengakui, dapur hotel adalah ruang yang penuh tekanan karena masakan yang lezat menjadi faktor penting bagi kenyamanan para tamu hotel.

Selama sesi memasak, Lord Adi menyiapkan hidangan nasi goreng Cina, kambing, dan kampung. Meski sibuk di dapur, suasana tetap ringan dengan canda tawa

Lord Adi sempat lupa membuat telur dadar hingga diingatkan oleh Rigen yang lantas menyoroti teknik unik Lord Adi dalam mengocok telur langsung di panci. Rigen dan Nex Carlos penasaran dengan kelezatan telur hasil kreasi Lord Adi.

Mereka pun mencoba aneka nasi goreng yang telah selesai dimasak. Menurut Nex Carlos, nasi goreng Cina yang dibuat Lord Adi cukup mendekati rasa asli, meski ada sedikit perbedaan pada aroma. Sementara itu, komentar Rigen menyatakan nasi goreng buatan Lord Adi lebih mirip masakan rumahan dengan rasa telur yang masih terasa.

Meski masih menunjukkan keterampilan dasar, Lord Adi berhasil memuaskan rekan-rekannya. Konten memasak yang penuh gelak tawa ini berhasil menarik perhatian dan memamerkan keahlian Lord Adi di dapur hotel yang menjadi sorotan banyak penonton.

(Kemas Irawan Nurrachman)