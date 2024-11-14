Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Demi Masak Nasi Goreng untuk Rigen dan Next Carlos, Lord Adi Rela Sewa Dapur di Hotel

MNC Portal , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |15:25 WIB
Demi Masak Nasi Goreng untuk Rigen dan Next Carlos, Lord Adi Rela Sewa Dapur di Hotel
Demi Masak Nasi Goreng untuk Rigen dan Next Carlos, Lord Adi Rela Sewa Dapur di Hotel (Foto: Dok)
A
A
A

Lord Adi mengaku harus menyewa dapur yang ada di sebuah hotel di Jakarta demi memasak nasi goreng. Pasalnya, tamu yang akan hadir merupakan spesial dan pencinta kuliner, yakni Komika Rigen dan Food Vloger Next Carlos.

Dalam pertemuan kali ini, juara ketiga MasterChef Indonesia Season 8 ini memasak berbagai nasi goreng. Sebut saja nasi goreng kampung, nasi goreng Chinese, hingga nasi goreng kambing.

Rigen dan Nex Carlos berperan sebagai investor yang membantu Lord Adi, meskipun mereka kerap dibuat tertawa karena tingkah lucu Lord Adi. Salah satunya, saat Lord Adi tampak kebingungan mencari nasi yang akan digoreng dan momen ini berhasil menciptakan gelak tawa di dapur hotel.

Nex Carlos sempat bertanya kepada Lord Adi terkait cara memasak nasi goreng dalam jumlah besar, namun pria dengan nama asli Suhaidi Jamaan ini menjelaskan bahwa memasak dalam jumlah besar kerap menghilangkan rasa autentik dan aroma smokey khas nasi goreng.

Pada kesempatan ini, Lord Adi juga memaparkan perbedaan antara memasukkan telur di awal atau di akhir proses memasak sebuah tips yang menarik bagi para penonton.

Keunikan lain dari konten ini adalah penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi, seperti udang dan cumi yang langsung didatangkan dari NTB. Ini menunjukkan komitmen Lord Adi untuk menjaga kualitas makanan yang akan dibuat.

Untuk kalian yang pecinta kuliner dan ingin melihat keseruan memasak Lord Adi dan tips menarik lainnya, Jangan lupa kunjungi akun YouTube di @LordAdiOfficial

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
