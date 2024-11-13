Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Operasi Hidung Bergaya Whoville Jadi Perdebatan di Kalangan Netizen

Viona Marsanda , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |04:27 WIB
Operasi Hidung Bergaya Whoville Jadi Perdebatan di Kalangan Netizen
Operasi Hidung Bergaya Whoville Jadi Perdebatan di Kalangan Netizen, (Foto: @universal/NYP)
A
A
A

Para wanita kini semakin tertarik pada operasi hidung ala Whoville dan berbondong-bondong mencari ahli bedah plastik di Turki yang mampu memberikan hasil tersebut.

Gaya ini terinspirasi oleh karakter dalam cerita “How the Grinch Stole Christmas” karya Dr. Seuss, menghadirkan tampilan hidung yang unik dengan ujung menghadap ke atas, mirip seperti karakter Cindy Lou Who.

Salah satu ahli bedah plastik Turki, Dr Ferda Erol, belakangan viral di TikTok setelah menunjukkan hasil transformasi hidung sebelum dan sesudah pada pasien wanita.

Video tersebut menarik perhatian netizen, termasuk para penggemar dan kritikus. “Ini indah sekali,” puji seorang penggemar dalam kolom komentar, sementara yang lain menulis, “Saya berikutnya, tolong!” Sejauh ini, konten tersebut telah dilihat lebih dari 4 juta kali.

Operasi Hidung Bergaya Whoville Jadi Perdebatan di Kalangan Netizen
Operasi Hidung Bergaya Whoville Jadi Perdebatan di Kalangan Netizen, (Foto: NYP)

Namun, tren ini tak lepas dari kontroversi. Sementara banyak yang terpesona dengan hasil operasi tersebut, beberapa orang justru mengkritiknya dan bahkan menyebutnya “harusnya ilegal.” 

Beberapa komentar negatif membandingkan hidung baru para pasien dengan karakter seperti Miss Piggy dan Michael Jackson.

Meskipun ada kritik, tren operasi hidung Whoville ini tampaknya masih terus populer dan bahkan mungkin menjadi keinginan baru dalam daftar operasi kosmetik.

Menurut laporan terbaru dari American Society of Plastic Surgeons, permintaan operasi hidung secara umum meningkat, terutama di kalangan remaja perempuan yang terpengaruh oleh media sosial.

Rod Rohrich, ahli bedah plastik dari Dallas, menjelaskan bahwa media sosial memainkan peran besar dalam mendorong tren ini, mengingat platform seperti Instagram dan Snapchat menciptakan standar kecantikan yang tidak selalu realistis.

“Di platform seperti ini, kesempurnaan estetika tampak seolah-olah dapat diraih dengan mudah,” tambahnya seperti dilansir dari Nypost, Rabu (13/11/24).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/612/3152107/gokil_sampul_komik_halaman_depan_superman_terjual_seharga_rp7_miliar-tz1g_large.jpg
Gokil! Sampul Komik Halaman Depan Superman Terjual Seharga Rp7,1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/612/3151943/unik_louis_vuitton_keluarkan_koleksi_tas_terbaru_berbentuk_bajaj-nVpR_large.jpg
Unik! Louis Vuitton Keluarkan Koleksi Tas Terbaru Berbentuk Bajaj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/612/3148421/butuh_pelukan_hangat_cukup_bayar_rp45000_untuk_bisa_mendapatkan_jasa_ini_tertarik-iVuF_large.jpg
Butuh Pelukan Hangat, Cukup Bayar Rp45.000 untuk Bisa Mendapatkan Jasa Ini, Tertarik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/612/3142309/waduh_tulang_leher_pemuda_ini_bengkok_akibat_terlalu_lama_bermain_ponsel-nquL_large.jpg
Waduh! Tulang Leher Pemuda Ini Bengkok Akibat Terlalu Lama Bermain Ponsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/612/3141491/ada_ada_saja_wanita_ini_harus_menghapus_riasan_wajahnya_karena_tak_terdeteksi_alat_pemindai-JuEQ_large.jpg
Ada Ada Saja! Wanita Ini Harus Menghapus Riasan Wajahnya karena Tak Terdeteksi Alat Pemindai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/612/3138087/mukjizat_anak_kecil_ini_terjatuh_dari_18_lantai_masih_sadar_dan_selamat-aSj2_large.jpg
Mukjizat! Anak Kecil Ini Terjatuh dari 18 Lantai, Masih Sadar dan Selamat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement