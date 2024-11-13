5 Potret Mewah Mira Hayati, Pemilik Skincare yang Produknya Diduga Bermasalah

Mira Hayati, seorang pengusaha sukses asal Makassar, belakangan ini menjadi sorotan publik. Pemilik brand skincare yang dikenal luas di kalangan masyarakat ini tengah terlibat kontroversi terkait dugaan penggunaan bahan berbahaya, yakni merkuri dalam produknya.

Meskipun isu ini tengah memanas, gaya hidup mewah Mira yang sering ia bagikan di media sosial tetap menarik perhatian banyak orang. Potret glamor dan kehidupannya yang serba berkelas membuat Mira kerap dijuluki sebagai salah satu "Crazy Rich Makassar."

Berikut potret mewah Mira Hayati seperti dilansir dari akun Instagram, @mirahayati29.



1. Dinner Eksklusif dengan Pemandangan Kota

Dalam potret yang memukau ini, Mira Hayati terlihat menikmati makan malam romantis dengan pemandangan kota yang gemerlap di latar belakang. Duduk di meja yang dihias dengan indahnya rangkaian mawar merah dan lilin, suasana elegan dan mewah semakin terasa.

Dikenal sebagai pengusaha skincare sukses, Mira menampilkan gaya hidup kelas atas yang lekat dengan kesehariannya. Kehangatan dan kemewahan yang ditampilkan dalam foto ini mencerminkan kesuksesannya sebagai salah satu Crazy Rich Makassar yang menjadi sorotan publik, terutama dengan isu yang sedang menimpa bisnisnya.

2. Pesona Mewah dengan Gaun Hitam Berornamen Emas

Dalam potret ini, Mira Hayati tampil memukau dengan balutan busana yang elegan, lengkap dengan aksesori emas yang menambah kesan kemewahan. Mengenakan hijab hitam berhiaskan brokat emas dan ornamen-ornamen mewah, Mira tampak anggun dan berkelas.

Dijuluki "Ratu Emas," tampilan ini mempertegas gaya hidup glamor yang kerap ia bagikan di media sosial. Kesuksesannya sebagai pemilik bisnis skincare yang dikenal di Makassar semakin tercermin melalui gaya hidup serba mewah, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari citranya.

3. Kilauan Elegan dengan Sentuhan Emas yang Berani

Dalam potret ini, Mira Hayati menampilkan pesona mewah dengan balutan kain tradisional yang dihiasi detail bordir keemasan. Aksesori kalung dan gelang emas besar menambah kemegahan penampilannya, mencerminkan gaya hidup yang glamor dan penuh kemewahan.

Mira membawa tas emas yang senada, memberikan kesan berkelas dan elegan. Dengan latar belakang dekorasi bernuansa emas, potret ini semakin mempertegas citra Mira sebagai pengusaha sukses di dunia skincare, khususnya di Makassar, yang identik dengan tampilan penuh prestise.

Mira Hayati telah mencuri perhatian publik tidak hanya melalui potret kehidupan mewahnya, tetapi juga lewat kontroversi yang mengiringi bisnis skincare yang ia miliki. Dengan gaya glamor dan aksesori elegan yang sering ia tampilkan, Mira menunjukkan citra seorang pengusaha sukses di bidang kecantikan.

Potret kehidupan mewah Mira Hayati memberikan gambaran menarik tentang gaya hidupnya, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam memilih produk kecantikan. Sebagai konsumen, selalu bijak dalam memastikan keamanan dan kandungan produk skincare yang digunakan demi kesehatan jangka panjang.