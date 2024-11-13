5 Potret Tas Mewah Momo Geisha, Ada yang Harga Setara Mitsubishi Pajero Sport

Momo Geisha belakangan mendadak jadi sorotan. Hal ini lantaran kehidupan keluarga kecilnya bersama suami, Nicola Reza Samudra yang penuh kemewahan terekspos ke masyarakat.

Setelah dihebohkan dengan hadiah sang suami kepada anak yang berupa sebuah lapangan sepak bola berstandar FIFA dengan harga fantastis, kemewahan kehidupan Momo dan suami tidak berhenti sampai di situ.

Dalam kemunculannya sebagai bintang tamu di salah satu program televisi swasta, Momo mengakui bahwa dirinya dan suami tinggal di sebuah rumah mewah dengan berbagai fasilitas yang lengkap di dalamnya, mulai dari lapangan golf sampai chef pribadi.

Tak heran, penampilan penyanyi keturunan Batak tersebut kini turut menjadi perhatian. Tidak terkecuali, penampilan cantiknya saat menenteng sejumlah tas mewah miliknya. Berikut beberapa potret tas mewah milik Momo, melansir dari akun Instagramnya, @therealmomogeisha.

1. Channel (Channel 22 backpack)

Dalam potret ini, Momo tampil edgy dengan outfit casual yang dipadukan dengan tas bahu dari merek Channel. Tas dari koleksi Channel 22 Backpack berwarna hitam itu diketahui memiliki material dari kulit sapi mengilap dan logam warna emas. Harganya yakni ada di kisaran Rp88 jutaan.

2. Channel (Clutch with chain)

Masih dari tas merek asal Prancis, Channel, dalam potret ini Momo terlihat memadukannya dengan outfit clean casual berupa atasan blouse tanpa lengan berwarna putih dan celana panjang berwarna putih tulang.

Outfitnya tampak matching dengan tas selempang dari koleksi Clutch With Chain dari Channel tersebut. Harga tas dengan detail material kulit domba muda mengilap dan logam warna emas itu yakni sekira Rp72 jutaan.

3. Hermes (Kelly Disorder 20 Black Epsom Ghw W)

Dalam potret berikut, Momo tampak mengenakan tas hitam dari brand Hermes. Menariknya, ia tampak memadukannya dengan outfit dress bermotif dari merek berbeda, yakni Christian Dior.

Namun, harga tas yang ia kenakan bisa membuat siapapun tercengang. Pasalnya, tas dari seri Kelly Disorder 20 Black Epsom Ghw W dibanderol seharga Rp520 juta setara hampir harga mobil Mitsubishi Pajero Sport.