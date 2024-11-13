Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Artis yang Suka Makan di Warteg

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |16:27 WIB
5 Artis yang Suka Makan di Warteg
5 Artis yang Suka Makan di Warteg, Anya Geraldine salah satunya (Foto: Instagram)
A
A
A

Artis yang suka makan di warteg menjadi daya tarik sendiri terutama bagi para fansnya. Salah satunya adalah aktris Indah Permatasari pemeran Film Agak Laen kelahiran Makassar, 16 Mei 1997.

Meski telah sukses sebagai bintang film, Indah Permatasari ternyata sama sekali tidak gengsi untuk makan di warteg. Tanpa makeup dan hanya mengenakan kemeja putih, Indah sempat terlihat santai ketika memesan makanan yang akan dimakannya.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (13/11/2024), Okezone telah merangkum artis yang suka makan di warteg, sebagai berikut.

Artis yang Suka Makan di Warteg

1. Tamara Bleszynski

5 Artis yang Suka Makan di Warteg
5 Artis yang Suka Makan di Warteg

Bernama lengkap Tamara Natalia Christina Mayawati Bleszyński, aktris kelahiran 25 Desember 1974 di Bandung ini sempat bermain di film Air Terjun Pengantin. Artis yang kini menetap di Bali ini sempat bikin heboh netizen karena dengan santai makan di warteg. Penampilan santainya sukses membuat banyak orang terheran, sebab ia terlihat sangat awet muda.

2. Raffi Ahmad

Aktor dan pengusaha kelahiran Bandung, 17 Februari 1987 ini sempat bermain dalam film Bukan Bintang Biasa. Raffi sempat terlihat kamera sedang menikmati hidangan ayam kremes dan lauk pauk di sebuah warteg. Video tersebut kembali menjadi viral, meskipun telah diunggah di akun Rans Entertainment cukup lama.

3. Anya Geraldine

5 Artis yang Suka Makan di Warteg
5 Artis yang Suka Makan di Warteg

Pemeran film Layangan Putus, asal Jakarta kelahiran 15 Desember 1995 ini memiliki nama lengkap Nur Amalina Hayati. Anya sempat buat salah fokus pengunjung sebuah warteg karena porsi makannya yang banyak saat ada di sana. Sosoknya ternyata mempunyai selera makan yang besar meskipun badannya langsing.

 

Telusuri berita women lainnya
