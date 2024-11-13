Momen Dul Jaelani Rayakan Hari Ayah, Sikapnya Dianggap Bijak dan Dewasa

JAKARTA - Abdul Qodir Jaelani atau akrab disapa Dul Jaelani turut merayakan Hari Ayah yang diperingati setiap 12 November. Melalui akun Instagram pribadinya, Dul Jaelani membagikan foto kebersamaannya dengan kedua ayahnya di waktu yang berbeda.

Memiliki dua ayah, Dul Jaelani merasa beruntung karena baik ayah kandungnya Ahmad Dhani, maupun ayah sambungnya Irwan Mussry adalah ayah yang sangat baik dan bisa membimbingnya.

Di slide pertama, kekasih Tissa Biani ini membagikan momen saat ia berada di atas panggung. Dul tampak memperhatikan baik-baik Ahmad Dhani yang sedang memainkan alat musik.

Lalu di slide kedua, Dul memperlihatkan foto saat ia dan Irwan Mussry ketika mereka liburan bersama.