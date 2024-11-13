Advertisement
Siapakah Nama Asli Momo Geisha?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |15:18 WIB
Siapakah Nama Asli Momo Geisha?
Siapakah Nama Asli Momo Geisha?, (Foto: Instagram)
Nama asli Momo Geisha sebagai salah satu musisi nasional kala itu menarik dibahas. Dirinya memutuskan untuk hiatus dari industri hiburan tanah air pasca dinikahi pengusaha tajir asal Malang bernama Nicola Reza Samudra di tahun 2017.

Sebagai seorang penyanyi dengan suami pengusaha kaya, tak heran apabila kehidupan Momo dikelilingi dengan barang dan fasilitas mewah. Salah satu tas yang dimilikinya adalah brand Hermes Birkin 25 Black Ostrich Gold Hardware yang harganya mencapai sekira Rp725 juta.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (13/11/2024), Okezone telah merangkum nama asli Momo Geisha, sebagai berikut:

Nama Asli Momo Geisha

Perempuan bernama lengkap Narova Morina Sinaga ini dikenal publik dengan panggilan Momo Geisha karena tergabung dalam grup band Geisha. Momo diketahui kelahiran Pekanbaru, 7 Juni 1986. Dirinya mempunyai keturunan suku Batak dari keluarga yang berkecukupan. Masa kecilnya berada di Pekanbaru, Riau.

Pada 2003, Momo bersama temannya Roby mendirikan grup band Geisha. Setelah Lulus SMA, Momo melanjutkan kariernya bersama Geisha dan memilih jalur musik indie label pada 2006. Pada 2007, Geisha membuat beberapa karya lagu.

Mereka mengikuti konser seleksi yang kurang lebih pesertanya mencapai 1.000 band dan berhasil mewakili Provinsi Riau dalam ajang tingkat nasional. Geisha berangkat ke Jakarta untuk diadu dengan beberapa band lainnya dari berbagai kota seperti D'Masiv. Geisha menempati posisi runner up setelah D'Masiv terpilih menjadi juara 1.

Namanya mulai naik setelah Geisha mengeluarkan beberapa hits yang populer seperti "Jika Cinta Dia" dan "Lumpuhkan Ingatanku". Momo sekarang diketahui menetap di Malang, Jawa Timur dan tinggal di rumah mewah dengan fasilitas lengkap dengan puluhan ART dan chef pribadi. 

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
