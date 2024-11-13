10 Potret Gemas Masa Kecil Azizah Salsha, Mulai dari Hobi Ngemut hingga Diurut

Azizah Salsha baru-baru ini mengenang momen masa kecilnya dengan membagikan potret lawasnya lewat postingan di akun Instagram.

“Mini Zizuu,” tulis Azizah Salsha, dalam keterangan postingan di akun Instagramnya, @azizahsalsha_.

Melalui postingannya itu, artis yang akrab disapa Zize ini bak ingin memamerkan kelucuan dan wajah gemasnya di masa kecil.

Nah, berikut beberapa potret masa kecil Azizah Salsha.

1.Gendong boneka

Dalam potret ini, tingkah gemas Azizah sama seperti bocil perempuan pada umumnya yang hobi menggendong boneka.

2.Emut jari

Potret berikut juga tak kalah menggemaskan. Diduga, ini adalah momen ketika Azizah masih balita, di mana ia tampak asyik mengemut jarinya.

3.Jadi supir sejak dini

Azizah kecil juga memiliki rasa keingintahuan yang cukup tinggi. Salah satunya seperti momen berikut ketika ia menjajal menjadi seorang supir mobil sejak dini.

4.Ultah ke-3 tahun

Nah, kalau potret berikut merupakan momen ketika Zize berusia 3 tahun, tepatnya saat ia merayakan ulang tahunnya.

5.Main gokart dengan ayah

Zize juga dikenal sebagai anak perempuan kesayangan ayahnya. Sejak kecil ia sudah sering dimanja. Seperti dalam potret berikut ketika ia bermain gokart bersama sang ayah.

6.Pose bak model

Potret Azizah ketika bocil berikut ini juga tak kalah gemas. Ia tampak berpose bak model saat sedang sadar kamera.