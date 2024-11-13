Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Kate Middleton Hadiri Upacara Rememberance Day, Tampil Elegan dengan Setelan All Black

Nazwa Allysa , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |08:02 WIB
Potret Kate Middleton Hadiri Upacara <i>Rememberance Day</i>, Tampil Elegan dengan Setelan <i>All Black</i>
Kate Middleton. (Foto: Reuters)
A
A
A

Kate Middleton menghadiri upacara Hari Peringatan atau Rememberance Day) di tugu peringatan perang The Cenotaph, London pada hari Minggu (10/11). Upacara ini merupakan acara besar pertama yang dihadiri Kate sejak dinyatakan sembuh dari kanker.

Remembrance Day merupakan upacara peringatan yang diselenggarakan setiap tahun pada hari Minggu kedua bulan November. Upacara peringatan ini dilakukan untuk menghormati mereka yang telah gugur dalam perang dunia dan konflik lainnya.

Pada upacara peringatan ini, Kate tampil elegan dengan setelan all black. Penasaran seperti apa potret cantik Princess of Wales saat menghadiri upacara Remembrance Day? Berikut ulasannya melansir dari akun Instagram resmi @princeandprincessofwales, Senin (11/11/2024).

1. Setelan dari Desainer Favorit Putri Diana

Kate Middleton terlihat mengenakan mantel hitam yang dilengkapi aksesoris pita beludru. Penampilannya ini berasal dari Catherine Walker & Co, salah satu desainer favorit Putri Diana.

2. Tonjolkan Aksesoris Kepala
Kate dikenal sebagai seorang Putri yang kerap tampil simple dan sederhana, begitupun ketika ia menghadiri upacara Remembrance Day. Ia hanya mengenakan mantel panjang berwarna hitam, rambutnya disanggul dengan model low bun ditambah kepangan yang tergolong rumit. Untuk menunjang penampilannya, Kate menambahkan jepitan besar berbentuk bunga sebagai aksen tambahan.

3. Makeup Flawless
Walau hanya dengan polesan makeup flawless, Kate Middleton tetap terlihat cantik. Pemilihan warna nude pada lipsticknya sangat tepat dan membuat penampilan Kate menjadi sangat memukau.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/194/3182278//raisa-dufW_large.jpg
3 Gaya OOTD Raisa Saat Manggung Pakai Rok Mini hinga Denim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/45/3181627//berikut_dua_legenda_manchester_united_yang_dianugerahi_gelar_ksatria_dari_kerajaan_inggris-SrWA_large.jpg
2 Legenda Manchester United yang Dianugerahi Gelar Ksatria dari Kerajaan Inggris, Nomor 1 David Beckham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/18/3180501//pangeran_andrew-f94T_large.jpg
Raja Charles Cabut Gelar Pangeran Andrew dan Usir dari Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177587//pangeran_andrew-PR1A_large.jpg
Pangeran Andrew Lepas Gelar Kebangsawanan Imbas Kasus Predator Seks Epstein
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/612/3171965//kate-39LQ_large.jpg
Benarkah Kate Middleton Dapat Gaji dari Kerajaan Inggris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/194/3171586//charley_hull_ig-WYeZ_large.jpg
Akhirnya Terungkap, Identitas Wanita Misterius saat Jamuan Presiden Trump di Kerajaan Inggris
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement