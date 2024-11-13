Potret Kate Middleton Hadiri Upacara Rememberance Day, Tampil Elegan dengan Setelan All Black

Kate Middleton menghadiri upacara Hari Peringatan atau Rememberance Day) di tugu peringatan perang The Cenotaph, London pada hari Minggu (10/11). Upacara ini merupakan acara besar pertama yang dihadiri Kate sejak dinyatakan sembuh dari kanker.

Remembrance Day merupakan upacara peringatan yang diselenggarakan setiap tahun pada hari Minggu kedua bulan November. Upacara peringatan ini dilakukan untuk menghormati mereka yang telah gugur dalam perang dunia dan konflik lainnya.

Pada upacara peringatan ini, Kate tampil elegan dengan setelan all black. Penasaran seperti apa potret cantik Princess of Wales saat menghadiri upacara Remembrance Day? Berikut ulasannya melansir dari akun Instagram resmi @princeandprincessofwales, Senin (11/11/2024).

1. Setelan dari Desainer Favorit Putri Diana

Kate Middleton terlihat mengenakan mantel hitam yang dilengkapi aksesoris pita beludru. Penampilannya ini berasal dari Catherine Walker & Co, salah satu desainer favorit Putri Diana.

2. Tonjolkan Aksesoris Kepala

Kate dikenal sebagai seorang Putri yang kerap tampil simple dan sederhana, begitupun ketika ia menghadiri upacara Remembrance Day. Ia hanya mengenakan mantel panjang berwarna hitam, rambutnya disanggul dengan model low bun ditambah kepangan yang tergolong rumit. Untuk menunjang penampilannya, Kate menambahkan jepitan besar berbentuk bunga sebagai aksen tambahan.

3. Makeup Flawless

Walau hanya dengan polesan makeup flawless, Kate Middleton tetap terlihat cantik. Pemilihan warna nude pada lipsticknya sangat tepat dan membuat penampilan Kate menjadi sangat memukau.

(Qur'anul Hidayat)