Para Cowok Merapat! Raline Shah Buka-bukaan Kriteria Pria Idamannya

Raline Shah baru-baru ini menjadi bintang tamu podcast Denny Sumargo. Momen ini pun menjadi ajang reuni yang begitu hangat karena keduanya dulu membintangi film legendaris 5 Cm.

Sesekali mereka pun bernostalgia karena film tersebut punya kenangan mendalam sekaligus ikut melambungkan nama mereka serta bintang utama lainnya.

Selain itu, Raline juga berbagi cerita soal kehidupan pribadinya, termasuk urusan asmara. Selama ini Raline dikenal tertutup soal asmara sebab dirinya tak pernah mempublikasikan soal kedekatannya dengan seorang pria. Kepada Denny Sumargo, Raline pun mengakui bahwa dirinya sudah memiliki kekasih.

Tak banyak mengulik soal pria tersebut, Densu lantas menanyakan soal kriteria pria idaman Raline. Ternyata, wanita 39 tahun ini punya kriteria yang cukup spesifik soal fisik dari pria idamannya.

"Number one itu harus atletis, enggak usah six pack, yang penting terlihat strong," kata Raline dikutip dari kanal YouTube Denny Sumargo, Selasa (12/11/2024)

Soal warna kulit, Raline tak punya kriteria khusus. Begitu pula dengan tinggi badan. Tak menyangkal, Raline tetap ingin punya pacar lebih tinggi, tapi kalau pun tidak ya tak masalah baginya.

Menariknya, Raline justru cukup menaruh perhatian lebih terhadap gaya rambut. Dia tak ingin punya pacar yang botak. Selain itu, pasangan Raline harus bisa membuatnya tertawa dan punya senyuman yang manis.