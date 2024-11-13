Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Para Cowok Merapat! Raline Shah Buka-bukaan Kriteria Pria Idamannya

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |07:02 WIB
Para Cowok Merapat! Raline Shah Buka-bukaan Kriteria Pria Idamannya
Raline Shah. (Foto: IG)
A
A
A

Raline Shah baru-baru ini menjadi bintang tamu podcast Denny Sumargo. Momen ini pun menjadi ajang reuni yang begitu hangat karena keduanya dulu membintangi film legendaris 5 Cm. 

Sesekali mereka pun bernostalgia karena film tersebut punya kenangan mendalam sekaligus ikut melambungkan nama mereka serta bintang utama lainnya.

Selain itu, Raline juga berbagi cerita soal kehidupan pribadinya, termasuk urusan asmara. Selama ini Raline dikenal tertutup soal asmara sebab dirinya tak pernah mempublikasikan soal kedekatannya dengan seorang pria. Kepada Denny Sumargo, Raline pun mengakui bahwa dirinya sudah memiliki kekasih. 

Tak banyak mengulik soal pria tersebut, Densu lantas menanyakan soal kriteria pria idaman Raline. Ternyata, wanita 39 tahun ini punya kriteria yang cukup spesifik soal fisik dari pria idamannya.

Raline Shah

"Number one itu harus atletis, enggak usah six pack, yang penting terlihat strong," kata Raline dikutip dari kanal YouTube Denny Sumargo, Selasa (12/11/2024) 

Soal warna kulit, Raline tak punya kriteria khusus. Begitu pula dengan tinggi badan. Tak menyangkal, Raline tetap ingin punya pacar lebih tinggi, tapi kalau pun tidak ya tak masalah baginya.

Menariknya, Raline justru cukup menaruh perhatian lebih terhadap gaya rambut. Dia tak ingin punya pacar yang botak. Selain itu, pasangan Raline harus bisa membuatnya tertawa dan punya senyuman yang manis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/482/3184589//andrew-Ds82_large.jpg
Meditasi, Cara Marissa Anita Hadapi Perceraian 17 Tahun Pernikahan dengan Andrew Trigg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184542//prilly_latuconsina-VIls_large.jpg
Prilly Latuconsina Klarifikasi Usai Disebut Sakit karena Makin Kurus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184540//agnez_mo-WsBI_large.JPG
Nama Besar Tak Jadi Jaminan, Agnez Mo Ikut Audisi hingga Screen Test untuk Series Reacher 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184391//prilly_latuconsina-THp2_large.JPG
Totalitas! Momen Prilly Latuconsina Rela Diinfus di Mobil saat Menuju Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/205/3184171//kenriz-nkp9_large.JPG
Kenriz Ungkap Keinginan Tak Terwujud: Duet dengan Glenn Fredly hingga Michael Jackson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184103//reza_gladys-e7Sy_large.JPG
Dituduh Nikita Mirzani Jual Produk Berbahaya, Reza Gladys Langsung Buat Booth di Acara BPOM
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement