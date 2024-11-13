Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Masa Kecil Tissa Biani dengan Almarhum Ayah, Kenang Momen Tak Terlupakan

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |06:32 WIB
Potret Masa Kecil Tissa Biani dengan Almarhum Ayah, Kenang Momen Tak Terlupakan
Tissa Biani dan ayahnya. (Foto: IG Tissa)
A
A
A

Tissa Biani turut memperingati Hari Ayah Nasional jatuh pada hari ini, 12 November 2024. Tissa memperingatinya dengan mengirimkan surat Alfatihah sebagai doa terbaik untuk almarhum ayahnya, Bobby Begjo Warasno. 

Sebagaimana yang diketahui, ayah Tissa Biani meninggal dunia di usia 55 tahun pada 2 April 2023 lalu. 

Melalui unggahan Instagram pribadinya, Tissa membagikan potret masa kecilnya dengan sang ayah. Kekasih Dul Jaelani ini juga membagikan tangkapan layar chat bersama ayahnya yang begitu manis.

Ketika bekerja di lokasi syuting, Tissa kerap mengirim pesan kepada ayahnya untuk meminta doa. Dengan senang hati sang ayah memanjatkan doa terbaik dan memberi dukungan kepada putrinya.

Momen Tissa Biani dan ayahnya
Momen Tissa Biani dan ayahnya

"Selamat Hari Ayah. Al Fatihah Almarhum Bobby Begjo Warasno bin Miet Soemitra (1967-2023)," bunyi keterangan unggahan @tissabiani, Selasa (12/11/2024). 

Sementara tahun lalu, Tissa memperingati hari ayah dengan membagikan foto dirinya yang sedang duduk di sebelah makam sang ayah. Tissa tampak tersenyum sembari memandangi makam sang ayah yang telah bertabur bunga. Kekasih Dul Jaelani itu juga mengunggah foto-foto kenangan bersama sang ayah semasa kecilnya dulu. 
Melalui keterangan unggahannya, Tissa mengucapkan Hari Ayah sekaligus mengungkapkan kerinduannya kepada ayahanda tercinta. Tissa pun mengirimkan doa terbaik serta membacakan Al Fatihah. 

"Happy Father’s Day papa! Tau gak sih aku kangen taokkkkkkkk. Tenang disana ya, Aamiin. Al Fatihah," tulis Tissa Biani.

Hari Ayah Nasional kerap diperingati setiap 12 November. Sejarah hari Ayah di Indonesia bermula dari paguyuban Satu Hati, lintas agama dan budaya bernama Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi (PPIP). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
