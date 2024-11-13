Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Cantik Wulan Guritno Tampil Cantik dengan Makeup Flawless, Pesonanya Terpancar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |20:36 WIB
A
A
A

Wulan Guritno dikenal sebagai salah satu artis yang selalu tampil stylish. Selain gaya berpakaiannya sesuai tren, Wulan Guritno selalu berhasil mengaplikasikan makeup yang sesuai karakter dan bentuk wajahnya.

Baru-baru ini Wulan memamerkan tampilan makeup saat menjalani pemotretan untuk sebuah brand di Surabaya. Pesona Wulan begitu terpancar di foto ini.

"When in Surabaya," tulis Wulan dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @wulanguritno, Rabu (13/11/2024).

Makeup artist Joylynn Dessy mempercantik wajah Wulan dengan makeup flawless. Di foto ini Wulan memakai makeup nuansa nude dengan bagian mata yang lebih smokey.

Tampilan eyeliner model swing membuat matanya terlihat lebih tegas. Sementara itu pada bibirnya menggunakan polesan warna nude glossy, sehingga terlihat lebih plumpy dan sehat.

Untuk rambutnya sendiri, ditata updo dengan poni samping. Gaya rambutnya ini membuat tampilan Wulan Guritno terlihat makin berkelas.

Salah satu yang tak kalah mencuri perhatian adalah dia memakai baju dengan model melorot. Hal itu membuat bagian dada dan bahu mulusnya begitu terlihat.

Halaman:
1 2
      
