Boy William Ungkap Pandangan soal Operasi Plastik: Itu Upgrade Diri

Presenter Boy William blak-blakan perihal pandangannya mengenai operasi plastik yang kini menjadi pilihan banyak orang untuk mempercantik penampilan mereka. Seperti diketahui, bedah plastik kini menjadi hal sering dilakukan oleh para pesohor.

Boy mengatakan melakukan operasi plastik merupakan pilihan setiap orang dan merupakan bagian untuk meng-upgrade diri. Karenanya, ia tak masalah bila ada masyarakat yang memutuskan bedah plastik untuk membuat mereka lebih percaya diri.

“Apapun yang ingin dilakukan untuk badan kita sendiri, silakan. Sekarang ya mempercantik dan meng-upgrade diri sudah mulai lumrah. Kita itu cuma meng-upgare saja yang sudah diberikan oleh Tuhan,” ungkap Boy, Selasa (12/11/2024).

Boy sendiri hadir dengan program terbarunya yaitu Second Chance. Acara ini merupakan angin segar di Indonesia yang mengusung tema transformasi bagi mereka yang ingin tampil lebih percaya diri melalui operasi plastik di Korea Selatan.

Boy mengatakan acara Second Chance ini memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memperbaiki diri mereka. Dalam acara tersebut, Boy William turut bekerjasama dengan VIP Skin Center yang membantu para peserta untuk melakukan operasi plastik langsung di rumah sakit terbaik di Korea Selatan.

Melalui acara ini, Boy semakin memandang stigma perihal operasi plastik yang tak hanya untuk estetika, tapi juga memengaruhi psikis seseorang. Dengan penampilan yang lebih baik, ia yakin seseorang bisa lebih percaya diri dan menemukan mimpinya.

“Lakukan apapun itu jika itu membuat kamu bahagia dan pede. Buat apa kita tertekan dengan kata-kata orang sehingga kita tidak mau meng-upgrade diri kita. Mereka bisa memulai hidup baru dengan lebih happy,” ucapnya.

(Qur'anul Hidayat)