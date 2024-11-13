Jakadu Fair 2024 Fasilitasi Pencari Kerja di Bidang Kesehatan, Ini Tanggapan Kemenkes

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menyambut baik kegiatan Jakadu Fair 2024. Jakadu Fair merupakan kegiatan tahunan yang menampilkan hasil karya ilmiah, kolaborasi antara dosen dan mahasiswa yang tidak hanya memamerkan hasil produk penelitian, tapi juga job fair.

Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI, Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D mengatakan, pihaknya senang sekali dengan adanya kegiatan ini. Apalagi kegiatan ini tidak hanya memberi fasilitas pameran hasil para mahasiswa, tapi juga menggelar job fair.

“Acara ini digabung, tidak hanya memamerkan hasil mereka selama pendidikan rapi juga memfasilitasi lulusan yang mau kerja, jadi bisa bertemu semua,” ujar Anna saat ditemui di Poltekkes Kemenkes II, Rabu (13/11/2024).

Menurut Anna, dengan adanya pameran lowongan kerja seperti penyerapan tenaga ke industri bisa meningkat.

“Kami bermitra dengan luar negeri dan senang hati membantu menjembatani, sehingga ada banyak partner yang terlibat di acara ini,” katanya.

Anna mengatakan, Kemenkes memiliki program untuk penempatan di puskesmas di luar Jawa. Namun, hal ini perlu didukung oleh industri dan pihak swasta.

“Mungkin di luar Jabodetabek banyak peluangnya,” katanya.

Anna berharap kegiatan seperti bisa ini diselenggarakan lebih baik lagi. Dan pastinya lebih banyak lagi partner yang dilibatkan.

“Sehingga peluang anak-anak lulusan kita itu justru akan semakin besar, semakin banyak partner semakin besar peluang untuk terserap ke industri,” ucapnya.