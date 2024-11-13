Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jakadu Fair 2024 Fasilitasi Pencari Kerja di Bidang Kesehatan, Ini Tanggapan Kemenkes

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |23:07 WIB
Jakadu Fair 2024 Fasilitasi Pencari Kerja di Bidang Kesehatan, Ini Tanggapan Kemenkes
Jakadu Fair 2024 fasilitasi pencari kerja di bidang kesehatan, ini tanggapan Kemenkes. (Foto: Syifa Fauziah/Okezone.com)
A
A
A

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menyambut baik kegiatan Jakadu Fair 2024. Jakadu Fair merupakan kegiatan tahunan yang menampilkan hasil karya ilmiah, kolaborasi antara dosen dan mahasiswa yang tidak hanya memamerkan hasil produk penelitian, tapi juga job fair.

Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI, Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D mengatakan, pihaknya senang sekali dengan adanya kegiatan ini. Apalagi kegiatan ini tidak hanya memberi fasilitas pameran hasil para mahasiswa, tapi juga menggelar job fair.

“Acara ini digabung, tidak hanya memamerkan hasil mereka selama pendidikan rapi juga memfasilitasi lulusan yang mau kerja, jadi bisa bertemu semua,” ujar Anna saat ditemui di Poltekkes Kemenkes II, Rabu (13/11/2024).

Menurut Anna, dengan adanya pameran lowongan kerja seperti penyerapan tenaga ke industri bisa meningkat.

“Kami bermitra dengan luar negeri dan senang hati membantu menjembatani, sehingga ada banyak partner yang terlibat di acara ini,” katanya.

Anna mengatakan, Kemenkes memiliki program untuk penempatan di puskesmas di luar Jawa. Namun, hal ini perlu didukung oleh industri dan pihak swasta.

“Mungkin di luar Jabodetabek banyak peluangnya,” katanya.

Anna berharap kegiatan seperti bisa ini diselenggarakan lebih baik lagi. Dan pastinya lebih banyak lagi partner yang dilibatkan.

“Sehingga peluang anak-anak lulusan kita itu justru akan semakin besar, semakin banyak  partner semakin besar peluang untuk terserap ke industri,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/481/3165943/menkes-Tnqo_large.jpg
Menkes: Banyak Masyarakat Daerah Menunggu Lama untuk Operasi Bypass Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/481/3165276/kesehatan-QZ36_large.jpg
20 Juta Masyarakat Sudah Cek Kesehatan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/481/3163160/menkes-jFT5_large.jpg
Menkes: Anggaran Kemenkes 2026 Rp59 Triliun untuk BPJS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/481/3162772/menkes-OpVy_large.jpg
Viral Dokter Diancam, Menkes: Kami Tidak Menoleransi Kekerasan terhadap Tenaga Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/481/3146791/peserta_program_cek_kesehatan_gratis_kemenkes_didominasi_perempuan_menkes_alasan_usia_harapan_hidup_pria_menurun-sY2m_large.jpg
Peserta Program Cek Kesehatan Gratis Kemenkes Didominasi Perempuan, Menkes: Alasan Usia Harapan Hidup Pria Menurun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/481/3146783/4_kasus_penyakit_tertinggi_masyarakat_indonesia_di_program_cek_kesehatan_gratis_gigi_hingga_diabetes-iRkg_large.jpg
4 Kasus Penyakit Tertinggi Masyarakat Indonesia di Program Cek Kesehatan Gratis, Gigi hingga Diabetes
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement