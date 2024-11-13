Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jakadu Fair 2024, Peluang Karier Terbaik bagi Calon Nakes di Industri Kesehatan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |22:52 WIB
Jakadu Fair 2024, Peluang Karier Terbaik bagi Calon Nakes di Industri Kesehatan
Jakadu Fair 2024, peluang karier terbaik bagi calon nakes di industri kesehatan. (Foto: Syifa Fauziah/Okezone.com)
A
A
A

POLITEKNIK Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Jakarta II kembali menggelar event tahunan bertajuk Jakadu Fair 2024. Jakadu Fair ini merupakan puncak acara dari rangkaian menyambut Hari Kesehatan Nasional ke-60.

Direktur Utama Poltekkes Kemenkes Jakarta II Dr. Reni Chairani, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom menjelaskan, Jakadu Fair 2024 adalah kegiatan tahunan yang merupakan pameran hasil karya ilmiah, kolaborasi antara dosen dan mahasiswa yang tidak hanya memamerkan hasil produk penelitian tapi juga job fair.

“Tapi yang terpenting bersinergi antara dosen, mahasiswa dan industri kesehatan. Kami harapkan jurusan kami bisa dioptimalkan dan didayagunakan 100 persen di industri kesehatan,” ujar Reni saat ditemui di Poltekkes Kemenkes II, Rabu (13/11/2024).

Reni mengatakan, gelaran Jakadu Fair ini bertujuan untuk menambah semangat para peneliti dan mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan pengalaman.

“Tujuan utama acara ini menampilkan pelayanan kesehatan, karena hasil ini akan berhilirisasi pada tenaga kesehatan yang berkualitas juga pada layanan kesehatan yang berkualitas,” ucapnya.

 

