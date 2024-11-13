Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Usung Seni Kontemporer, Lukisan Ini Tunjukkan Sisi Terang dan Gelap Manusia

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |22:06 WIB
Usung Seni Kontemporer, Lukisan Ini Tunjukkan Sisi Terang dan Gelap Manusia
Lukisan bergaya kontemporer. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

Karya seni yang dihasilkan para seniman berkembang dari masa ke masa. Salah satu yang banyak mencuri perhatian adalah seni kontemporer yang menghadirkan berbagai perspektif bagi penikmatnya.

Salah satu seni kontemporer adalah lukisan abstrak yang membuat penikmat seni harus berpikir mendalam karena setiap goresannya menyimpan banyak arti sesuai dengan perspektif masing-masing.

Baru-baru ini seniman Sam Sianata merilis sebuah lukisan abstrak yang menarik perhatian. Lukisan tersebut berjudul Sang Raja Cinta dengan dimensi 55 cm × 70 cm.

Sam mengatakan, lukisan tersebut menggambarkan sisi gelap dan terang manusia. Lukisan tersebut akan dipamerkan di sebuah hotel di Yogyakarta awal tahun 2025.

Lukisan itu menunjukkan esensi cinta dalam kehidupan manusia, memvisualisasikan cinta sebagai sesuatu yang bersinar bagai matahari, menerangi siapapun tanpa memandang perbedaan.

Namun, dalam lukisan tersebut diungkap sisi gelap cinta yang bisa menjadi egois dan merusak bahkan sampai pada tingkat kekejaman yang mengkuatirkan jika cinta tidak dijaga dengan baik.

"Goresan garis tegas dan warna warni cerah pada lukisan tersebut  merepresentasikan kegembiraan dan kebahagiaan yang bisa  dibawa atas nama cinta kepada mereka yang merasakannya," jelas Sam Sianata.

Keunikan Lukisan Sang Raja Cinta ini dibarengi dengan adanya lagu Raja Cinta yang diciptakan Sam Sianata sebagai sebuah satu kesatuan karya seni yang menggabungkan dua karya seni. Yaitu karya seni lukis dan karya seni musik dalam satu kesatuan tema.

“Dengan pola yang cerah semringah, Sang Raja Cinta menggambarkan keceriaan dan kegembiraan sebagai efek dari sebuah jalinan percintaan yang sehat," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/18/3182647//toilet_emas_america_pernah_dicuri_dari_salah_satu_istana_di_inggris-URWA_large.jpg
Terbuat dari Emas, Toilet Bekas Ini Dilelang Seharga Rp166,8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167367//sri_mulyani-As5V_large.jpg
Ketika Sri Mulyani Patah Hati Lukisan Dijarah, Para Penjarah seperti Berpesta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167305//sri_mulyani-53xz_large.jpg
Sri Mulyani Curhat Rumah Dijarah: Para Penjarah seperti Berpesta, Hilang Akal Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/612/3157079//superman-UYom_large.jpg
Profil Adien Dendra, Sosok Seniman Indonesia yang Terlibat dalam Film Superman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/612/3132047//viral_pria_bikin_ilustrasi_karakter_jumbo_pakai_sisa_potongan_rambut-8jkn_large.png
Viral Pria Bikin Ilustrasi Karakter Jumbo Pakai Sisa Potongan Rambut, Hasilnya Bikin Takjub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/406/3117310//pameran_seni-WZrm_large.jpg
3 Rekomendasi Pameran Seni Kekinian di Jakarta, Cocok Buat Gen Z
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement