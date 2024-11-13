Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Seblak Kwetiau ala Rumahan, Cocok Disantap di Musim Hujan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |06:04 WIB
Resep Seblak Kwetiau ala Rumahan, Cocok Disantap di Musim Hujan
Seblak kwetiau. (Foto: Youtube Devina Hermawan)
A
A
A

Seblak merupakan salah satu kuliner Indonesia yang digandrungi banyak orang. Rasanya yang khas dan lezat membuat banyak aneka seblak kini bisa dicicipi semua kalangan.

Bahkan, seblak sendiri terkenal dengan kemudahaj cara membuatnya. Bahan-bahannya pun bisa kamu temukan di mana saja.

Untuk yang menyukai sajian seblak, Anda bisa mengkreasikannya menjadi seblak kwetiau dan membuatnya sendiri di rumah. Tentu menu ini juga sangat pas dihidangkan di musim hujan.

Seperti apa resep seblak lezat ala rumahan? Berikut ulasannya dari kanal Devina Hermawan, dikutip Rabu (13/11/2024).

Bahan-bahan:

  • 1 ½ porsi kwetiau basah
  • 4 buah bakso sapi, iris
  • 2 butir telur
  • 2 batang daun bawang, iris serong
  • 1 genggam kangkung
  • 1 genggam daun kemangi (opsional)
  • 10 buah cabai rawit merah, iris
  • 2 sdm saus sambal
  • 1 sdm saus tiram (opsional)
  • 1-2 sdt garam
  • 1 sdm gula
  • 1 sdt merica
  • 2 sdt kaldu bubuk / penyedap
  • 1 liter air
  • 200 gr ceker
  • 2 liter air
  • 2 sdm cuka
  • 1 sdt garam

Bumbu halus:

  • 6 siung bawang merah
  • 6 siung bawang putih
  • 3 butir kemiri
  • 4 gr terasi
  • 3-4 buah kencur
  • 8 cabai rawit merah
  • 1 sdt lada putih utuh
  • 1 sdm cabai bubuk
  • 75 ml minyak
 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/482/3184354//hujan-bnqP_large.jpg
Musim Hujan Bikin Anak Rentan Batuk, Ini Tips Mengatasinya di Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/298/3180828//rose-Dgkq_large.jpg
Rose BLACKPINK Makan Nasi Goreng Bikin Fans Heboh, Netizen: Besok Coba Seblak Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/298/3180357//chef-COBf_large.jpg
Chef Profesional di Kawasan Asia Adu Skill, Pamerkan Keahlian Kuliner Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/298/3178227//viral-Elwi_large.jpg
Viral! Seblak Es Batu Jadi Kreasi Baru, Netizen: Sewajarnya Aja Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/612/3177875//viral-zyWQ_large.jpg
Cewek Ini Viral Gegara Arogan saat Ditagih Utang Cicilan iPhone, Malah Asyik Makan Seblak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3177948//hujan-HaKT_large.jpg
Hati-Hati Air Hujan di Jakarta Mengandung Mikroplastik, Ini Bahayanya untuk Kesehatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement