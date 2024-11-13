Resep Seblak Kwetiau ala Rumahan, Cocok Disantap di Musim Hujan

Seblak merupakan salah satu kuliner Indonesia yang digandrungi banyak orang. Rasanya yang khas dan lezat membuat banyak aneka seblak kini bisa dicicipi semua kalangan.

Bahkan, seblak sendiri terkenal dengan kemudahaj cara membuatnya. Bahan-bahannya pun bisa kamu temukan di mana saja.

Untuk yang menyukai sajian seblak, Anda bisa mengkreasikannya menjadi seblak kwetiau dan membuatnya sendiri di rumah. Tentu menu ini juga sangat pas dihidangkan di musim hujan.

Seperti apa resep seblak lezat ala rumahan? Berikut ulasannya dari kanal Devina Hermawan, dikutip Rabu (13/11/2024).

Bahan-bahan:

1 ½ porsi kwetiau basah

4 buah bakso sapi, iris

2 butir telur

2 batang daun bawang, iris serong

1 genggam kangkung

1 genggam daun kemangi (opsional)

10 buah cabai rawit merah, iris

2 sdm saus sambal

1 sdm saus tiram (opsional)

1-2 sdt garam

1 sdm gula

1 sdt merica

2 sdt kaldu bubuk / penyedap

1 liter air

200 gr ceker

2 liter air

2 sdm cuka

1 sdt garam

Bumbu halus: