HOME WOMEN FASHION

Krisdayanti Tampil Formal di Ulang Tahun Azura, Pakai Outfit Harga Selangit

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |05:40 WIB
Krisdayanti Tampil Formal di Ulang Tahun Azura, Pakai <i>Outfit</i> Harga Selangit
Krisdayanti. (Foto: IG Krisdayanti)
Krisdayanti menghadiri acara ulang tahun anak kedua Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar, Azura yang ke-1 tahun. Acara ulang tahun tersebut digelar meriah dengan dihadiri oleh keluarga terdekat.

Dari postingan Krisdayanti, ulang tahun Azura mengusung tema Baby Shark dengan nuansa ceria. Meskipun dirayakan di rumah, namun ulang tahun Azura tetap berkesan dan mewah.

Krisdayanti mengunggah foto di ulang tahun cucu keduanya itu. Dalam foto tersebut, terlihat Aurel, Atta, Ameena, dan Azura yang menggunakan busana bernuansa pink. Azura nampak menggemaskan dengan dress pink saat digendong oleh sang nenek.

Meskipun menggunakan nuansa pink, Krisdayanti tidak menggunakan busana tema tertentu. Dia tampil formal saat menghadiri ulang tahun cucunya.

Pada foto tersebut, Krisdayanti tampil formal dalam balutan blazer dan kaos putih yang dipadukan dengan skinny jeans. Sementara itu rambutnya ditata half updo.

Krisdayanti



Meskipun busana yang dipakai terlihat simple, namun ternyata harganya cukup fantastis loh.

Setelah ditelusuri, pelantun lagu Menghitung Hari ini memakai seri Wool Double Breasted Blazer dari brand Valentino. Jika dilihat dari laman Lane Crawford, blazer itu dibanderol USD4.390 atau setara Rp73,5 juta.

Blazer itu memiliki model simple dengan logo brand di bagian dada kiri. terdapat juga kantung besar di bagian bawah blazer.

Meskipun terlihat simple, blazer yang dipakai KD ini bikin kaum mendang-mending melongo.
 

(Qur'anul Hidayat)

      
