4 Tips Mengelola Dana Darurat, Persiapkan Stabilitas Finansial di Masa Depan

Okezone- Menyisihkan dana darurat merupakan langkah krusial dalam pengelolaan keuangan, guna mengatasi situasi tak terduga di masa depan, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kondisi lainnya.

Peran dana darurat juga memungkinkan kamu untuk mengambil keputusan finansial yang lebih tepat sehingga kamu pun bisa lebih fokus dalam mencapai tujuan keuangan. Lantas, bagaimana cara mempersiapkan dana darurat secara mudah dan efektif? Mari simak uraian tipsnya!

Tips Mengelola Dana Darurat

Ada kiat-kiat mudah untuk mempersiapkan dana darurat yang bisa kamu coba untuk terapkan, yaitu:

1. Menentukan Nominal Dana Darurat yang Ideal