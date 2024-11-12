Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kelelawar Masuk Rumah Pertanda Apa Ya? Catat Ini 7 Artinya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |22:45 WIB
Kelelawar Masuk Rumah Pertanda Apa Ya? Catat Ini 7 Artinya
Kelelawar Masuk Rumah Pertanda Apa Ya? Catat Ini 7 Artinya, (Foto: Freepik)
A
A
A

Kelelawar masuk rumah konon memiliki pertanda sesuatu. Benarkah demikian? 

Kelelawar dikenal sebagai hewan yang sangat menakutkan. Dalam dunia kesehatan, hewan ini dianggap sebagai hewan yang sering menyebarkan virus zoonosis seperti SARS-Cov-2 yang menyebabkan pandemi Covid-19.

Di dalam kepercayaan masyarakat di seluruh dunia, kelelawar juga identik dengan kejahatan, kegelapan, dan misteri. Penggambarannya suka bergantung di rumah tua, hadir di malam hari sebagai sebuah pertanda.

Masyarakat di Indonesia juga percaya bahwa jika kelelawar masuk ke dalam rumah menyimpan banyak sekali pertanda. Berikut adalah 7 tanda kelelawar masuk rumah.

Makhluk jadi-jadian

Salah satu mitos yang sangat ramai soal kelelawar masuk rumah adalah itu merupakan makhluk jadi-jadian. Ketika ada kelelawar masuk ke dalam rumah, itu artinya ada makhluk halus yang ditugaskan oleh majikannya untuk mencuri uang dari rumah yang dihinggapi.

Tanda akan ada Bencana

Kelelawar yang masuk rumah juga dipercaya membawa energi negatif. Hal menjadi pertanda bahwa akan ada bencana yang akan datang. Oleh karena itu, saat ada kelelawar masuk rumah sangat dianjurkan untuk diusir.

Membawa malapetaka

Bukan sebatas memberi pertanda, kelelawar yang masuk ke dalam rumah juga bisa membawa malapetaka bagi penghuni rumah. Bahkan, ada sekelompok orang yang percaya jika kelelawar tersebut sampai bertengger di dalam rumah, maka akan membuat seisi rumah meninggal dunia.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
