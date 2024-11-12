Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Beli Rumah Berusia 130 Tahun, Pasangan Ini Dapat Harta Karun dan Ruangan Misterius

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |21:18 WIB
Sebuah rumah tua berusia 130 tahun menyimpan kejutan bagi pasangan milenial, Courtney dan Matt. Setelah membeli rumah bergaya Victoria ini, mereka menerima surat dari seseorang yang mengaku sebagai anggota terakhir keluarga Medison yang dulu tinggal di rumah tersebut.

Surat misterius ini ternyata membawa mereka pada penemuan berbagai ruangan tersembunyi dan barang antik yang menarik.

Tidak disebutkan di mana lokasi rumah baru itu, bahkan Courtney serta Matt tidak memberikan detail lebih lanjut tentang keluarga Madison yang pernah memiliki rumah tersebut. Namun, melalui video yang dibagikan di TikTok, mereka mulai menjelajahi rumah tua ini, menarik perhatian lebih dari 1,5 juta penonton.

Melansir dari NYPOST, Selasa (12/11/2024), saat berkeliling pasangan ini pertama kali menemukan lemari minuman tersembunyi di ruang tamu. Lemari tersebut berada di atas perapian, tersembunyi di balik panel cermin yang bisa digeser.

Ketika dibuka, mereka menemukan botol anggur Prancis dari tahun 1970-an, cabernet sauvignon dari tahun 1989, serta beberapa botol bourbon, bir, dan cream sherry yang sudah tua. Penemuan ini tentu saja menambah kesan misterius pada rumah tersebut.

Surat misterius itu juga memberi petunjuk tentang sebuah ruangan rahasia di kamar mandi. Setelah mengecek area tersebut, Courtney dan Matt menemukan ruangan kecil yang lebih mirip ruang merangkak di loteng.

Walau tidak seperti yang mereka harapkan, ruangan itu tetap menambah unsur misteri rumah tersebut. Courtney bahkan menyebut kamar mandi itu sebagai “ruangan paling menyeramkan” di rumah, karena tampilannya yang kuno dan agak usang.

 

Telusuri berita women lainnya
