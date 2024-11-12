Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Nagita Slavina Pakai Jepit Rambut, Harganya Setara iPhone 13

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |16:36 WIB
Nagita Slavina Pakai Jepit Rambut, Harganya Setara iPhone 13
Nagita Slavina, (Foto: Instagram)
A
A
A

Nagita Slavina, salah satu artis yang penampilannya kerap mencuri perhatian publik. Ya, istri dari Raffi Ahmad ini selalu sukses memadu padankan outfitnya sehingga selalu terlihat stylish.

Tak hanya itu, Nagita Slavina juga kerap memakai outfit dengan harga fantastis. Tak jarang penampilannya selalu jadi sorotan.

Seperti belum lama ini, Nagita terlihat sedang latihan nyanyi. Bila dilihat sekilas, memang tidak ada outfit menonjol yang dipakai Nagita. Ibu dua anak ini memakai outfit warna hitam dan tengah asik bernyanyi.

Nagita Slavina Pakai Jepit Rambut, Harganya Setara iPhone 13
Nagita Slavina Pakai Jepit Rambut, Harganya Setara iPhone 13

Gayanya terlihat simple dan sederhana. Perempuan yang akrab disapa Gigi ini juga tidak memakai perhiasan mencolok, hanya menggunakan perhiasan anting simple pada penampilannya.

Bila dilihat lebih detail, Nagita mempercantik tampilannya dengan dua jepitan yang disematkan di rambut dekat telinga. Jepitan berukuran kecil itu terdapat logo dari brand Louis Vuitton.

Dilansir dari Instagram @fanpage_nagitaslavina, iyaa memakai hair clip toile. Siapa sangka, harga jepit rambut tersebut Rp9,4 juta.

Postingan tersebut menuai beragam komentar dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang shock dengan harga jepit rambut Nagita Slavina.

Halaman:
1 2
      
